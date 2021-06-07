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限1坪1人！4大超商防疫新措施　結帳區設地貼、人多勸導別進店

▲▼全家會員實聯制快速通關上線。（圖／業者提供）

▲4大超商最新防疫措施。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

本土疫情嚴峻，全國第3級防疫警戒確定延長至6月28日，今（7）日中央流行疫情指揮中心針對超市、超商、賣場及百貨等商場，祭出3大強化管制措施，包「管制人流」，須以「1坪1人」為原則，人流過大時則採「1進1出」管制；另出入口須派員駐守落實實聯制、戴口罩及量體溫和加強消毒頻率。對此，4大超商也祭出最新防疫措施。

▲▼0607超市、超商、百貨賣場加強管制措施。(圖／指揮中心提供)

▲超商、賣場3大加強管制出爐。(圖／指揮中心提供)

指揮中心今（7）日針對超市、賣場等地祭出3大加強管制措施，其中，人流管制部分須以「1坪1人」為原則，人流量太大則須安排工作人員採「1進1出」管制人潮；「動線管制」要求出入口進出須派員進行分流，以落實消費者實聯制登記、戴口罩、量體溫等動作；最後「場域管制」則要求提高消毒頻率。

4大超商也針對政府最新防疫規定有最新因應措施，全家祭出3大防疫措施如於結帳區設計地貼維持1人1坪社交距離，萊爾富則在店門口等地標示可容納人數，若人流太多將請消費者於門口等候。

▲▼萊爾富。（圖／業者提供）

▲萊爾富於門市標示可容納人數。（圖／業者提供）

●7-11
配合政府防疫措施，7-11表示持續落實戴口罩、實聯制、保持社交距離，同時也加強容留人數規範，並提供顧客酒精使用，門市定期消毒清潔，後續依政府防疫政策持續滾動式調整防疫作法。

●全家
全家祭出「3步驟」響應政府防疫作為，包括「1坪1人社交距離」，全門市於結帳區設置地貼，約1坪1人的社交距離；「店舖消毒1天4次」，店舖人員於離峰時段及早、中、晚大夜4時段之人員交接班時進行店舖消毒；「公共區域暫停開放」，全台洗手間、休憩區暫停開放，裸賣熟食也暫停販售。

目前全門市也實施「實聯制」，除可用全家會員實聯實聯外也提供「簡訊實聯制」登記，未帶手機者則須填寫紙本留下資料，台北地區也可勇「台北通實聯制」。

●萊爾富
配合政府最新防疫規定，萊爾富以門市坪數計算於每間門市標示「可容納人數」，以1人1坪控管人流，以此提醒消費者要進入店內時可先看一下人潮，若是人流過多也會勸導消費者先於門口等待，並針對坪數較大門市加派人力做好人流管制。另，萊爾富全門市目前實施「簡訊實聯制」，未帶手機者以紙本方式進行登記，全台門市同步暫停開放座位區、廁所。

●OK mart
因應此次防疫升級，OK mart針對結帳區設置等待線以提供消費者間隔距離保持1.5公尺外，門市人員也將控管店內人流，維持「1人1坪」防疫原則；目前全門市停販熟食區、不開放設所及休息區，門市每隔8小時3班制進行環境清潔消毒。另，全門市實施「簡訊實聯制」，未帶手機者提供紙本登記。

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