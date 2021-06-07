疫苗施打率「英美超前！」　張文宏：全球通航取決打疫苗速度

▲美國漸漸走出新冠肺炎疫情，外界期待經濟強力回彈。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

各國都在拚打疫苗，希望全體達到免疫。外界觀望，明年全球是否恢復通航可能性？華山醫院感染科主任張文宏分析，「取決於打疫苗速度。」目前，疫苗接種率較高的國家，可能會在下半年恢復和其他國家有條件的往來。如果國家免疫條件還不具備，就會在國際交流中落後一步。

▲ 英國力拚疫苗接種。（圖／路透）

《新浪財經》報導指出，從真實世界的數據看，注射疫苗限制了病毒在體內的增殖，主要就體現在重症和死亡率。南美數據顯示，完成疫苗接種後，重症率和死亡率都降低了90％以上。

報導引述，英國公共衛生部（Public Health England）公佈一項最新研究顯示，接種一劑新冠疫苗3週之後，即使疫苗接種者再次被新冠病毒感染，他們將新冠病毒傳播給家庭成員的風險也將降低約40％－50％。

▲大陸也呼籲全民施打疫苗。（圖／CFP）

大陸感染科權威張文宏則認為，「等到70％以上的人群完成免疫，中國才有資格討論是否可以取消防疫零容忍。」假設在明年上半年可以有條件地跟一些國家恢復往來，這取決於疫苗打的速度。

根據目前大陸政府接種對象不包括18歲以下的未成年人，但14歲以下人口就佔了總人口的18％，要達到上述目標，就意味著14億人口中，除了將近3億未成年人和因懷孕等原因暫時不能接種疫苗的人，幾乎所有人都要接種完兩針。

大陸國家衛健委人士掌握的數據是，「自6月份開始，中國每天的疫苗供應量可以達到1700萬－2000萬劑。國果沒意外，這個供應量可以實現上述接種預期。」今年上半年，施打完總人口的40％即5.6億人接種，到下半年接種人數可達8億到9億人。

另外，全球數據顯示，截至6月4日，全球疫苗接種已超過20億劑，已完整接種疫苗的人數超過4.4億。但是各國接種等情況不同，以色列、英國、美國、新加坡等國家疫苗接種率最高。