美女交警「嗲聲」指揮交通　馬路也融化...播放量破1.3億

記者任以芳／綜合報導

大陸鹽城交警官方抖音號的《一蘆有你》系列視頻走紅網絡，視頻中女交警「小蘆」的颯爽形象搭配上阻止違法行為時又甜又嗲的勸誡聲，馬上引起大量網友的喜愛。不少人評論稱「聲音把道路都軟化了」，截至6月3日，該系列視頻累計播放量已達1.3億。

▲大陸女交警嗲音指揮交通。（圖／翻攝 紫牛頭條）

鹽城交警官方宣導影片《一蘆有你》系列中，女交警小盧帶著酷炫墨鏡，騎著一台超大哈雷警車循，一開口就是軟甜的嗲聲，被喊話人全部主動配合遵守秩序。

影片中，小蘆在馬路上廣播，提醒開車族注意開燈，陸上遇到逆向快遞小哥，她嗲聲說，「這位外賣小哥，這裡是逆向，怎麼能這麼開呢，還開這麼快。」

▲大陸嗲音女交警溫柔宣導。（圖／翻攝 紫牛視頻）

在第五期視頻中，小蘆騎著警用摩托車在非機動車道上遇到了兩起違反交通規範的情況，左手邊的麵包車在機動車道上無故停車，右手邊則是一輛轎車停在了非機動車道上。

小蘆先是幽默地說，「哎呀！我成夾心餅乾。」接著她溫柔勸阻，「這邊是不可以停的，趕緊駛離吧，記得把安全帶系上，注意安全啊晚上。」處理完相關情況後，小蘆繼續行駛在夜晚的路上。

看到美女交警小盧宣導影片，不少網友心花開，留言說，「後鹽城為什麼是甜的？」、「這種執法方式必須點贊」。截至6月3日，該系列視頻累計播放量已達1.3億，最新一期視頻獲得了330多萬點贊。

▼大陸女交警小蘆平時裝扮。（圖／翻攝 紫牛頭條）