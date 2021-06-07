日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！　登熱門討論第一

▲台灣本土疫情爆發，傳統市場也開始實施實聯制。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

台灣5月中旬爆發本土疫情，不到一個月內累計本土確診案例突破1萬人，引發外媒關注。日媒《日本放送協會》報導，台灣在一個月內新增1萬例本土案例，全國第三級防疫警戒7日也確定延長2週，至6月28日解禁。該篇報導隨即登上社群討論排行榜第一名，引發日本網友熱議。

根據《日本放送協會》報導，台灣本土確診案例截至5月10日以前都還未滿100例，然而據7日的最新數據顯示，在短短不到一個月的時間內，受到疫情持續蔓延影響，本土確診案例足足增加了1萬200例。行政院7日也正式拍板定案，將第三級警戒延長2週，至28日才解禁。

報導稱，台灣將持續停課，並維持禁止室內5人、室外15人的聚集令，然而台灣即將在本週迎來端午連假，當局正極力呼籲民眾不要返鄉或旅遊。

▲雙鐵湧入退票潮，民眾紛紛取消返鄉行程。（圖／記者周宸亘攝）



報導特別提到，原本在連假期間的返鄉車票已經售出13.6萬張，但經政府宣導後，將近8成的民眾在7日上午以前取消車票，高達10.7萬張。

另一方面，日本捐贈給台灣的首批AZ疫苗已經於4日到貨，預計將從下週起開放75歲以上老人施打。

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