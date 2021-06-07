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媽急勸端午別回家「不是怕病毒」　原因曝光！里長出1招真的不敢了

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲外界紛紛苦勸端午連假別返鄉。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

端午連假將至，外界相當擔心人流移動會導致疫情再擴大，因此紛紛喊話千萬別返鄉。超過29萬人按讚的臉書粉專「台灣迷因」稍早也分享一則真實故事，提到主角的媽媽強力要求別返鄉，但是原因不是害怕病毒，而是里長會用擴音器宣傳，讓人感到相當丟臉。貼文曝光後，立刻掀起熱議，網友也紛紛留言叫好。

「台灣迷因」稍早分享一則真實故事，提到主角的媽媽昨天打電話叮嚀，要孩子千萬別趁著端午連假回鄉，但是原因不是因為害怕病毒，而是害怕里長，「我家附近的里長伯們最近都串連起來」，只要有其他縣市的人返鄉，里長們就會用社區的擴音器大肆宣傳。

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里長會透過擴音器廣播，「各位里民，請大家注意，在我們里XX路XX號有個從外地回來的里民，我們已經口頭勸告請他自主隔離14天，如果有看到他跑出來外面，或是沒戴口罩，請大家協助通報，一起把他趕回去。」由於附近住戶大家都認識，所以消息肯定傳很快，里民除了害怕返鄉遊子，「連你的家人都怕，不敢靠近。」

更狂的是，因為廣播是照三餐在放，「所以非常丟臉」，而主角的媽媽也才會強力要求孩子別回家。此外，文中還寫道，里長們的方法雖然有些極端，但對鄉下而言卻很有效，「請全台各地里長可以參考！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「風格有夠前現代，超讚」、「鄉下的廣播器超猛的，然後街坊婆媽監視器，開始啟動」、「我也想要我們這邊也這樣，我想當里長伯瘋狂放送」、「里長：張君雅小妹妹，你家的泡麵已經煮好了」、「真的！ 我岳母住嘉義太保那里就是這樣」、「別人的里長總是不讓人失望」。

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