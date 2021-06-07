快訊／新北社區篩檢站再增淡水、汐止　總篩檢量達5000人

▲新北設36處篩檢站。（圖／市府提供）

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增214例COVID-19確定病例，分別為211例本土個案及3例境外移入個案，新增26例死亡。新北市增加82例最多，市長侯友宜宣布，6月8日淡水及汐止增設二處社區篩檢站，加上原有16處社區篩檢站，共計18處篩檢站，總篩檢量能可達5000人。

新北市截至7日，累計確診達4905人，解除隔離1407人，社區篩檢陽性率2.3%。侯友宜表示，雖然數字看起來有下降趨勢，但他仍非常擔心，還有很多隱藏的確診個案沒有找到，因此不要看到數字，就認為新北疫情降下來，要隨時有最壞打算。他也特別警告，蘆洲區這幾天確診上升至211人，有明顯上升，明天將再成立一處快篩站，呼籲民眾前往篩檢，快速找到隱藏無症狀的確診者。

新北市18處社區篩檢站如下：

【淡水馬偕社區篩檢站】（6/8啟用）

服務醫院：淡水馬偕醫院

服務地點：淡水馬偕醫院安寧示範中心旁停車場

服務量能：每日200

服務時間：網路預約，現場取號（上午8:00開始）

【汐止體育場機動快篩站】（6/8啟用）

服務醫院：汐止國泰醫院

服務地點：汐止綜合體育場(黃昏市場高架鐵路對面)汐止區忠孝東路9號

服務量能：每日200

服務時間：網路預約150名，現場50名（上午8:30開始）

備註：現場只做快篩，如快篩陽性才採PCR檢驗

【蘆洲永安公園快篩站】

服務醫院：宏仁醫院

服務地點：蘆洲永安兒童公園活動中心（永安北路2段42-6號）

服務量能：每日200（首日下午開始）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢；13:30 發號碼牌，14:00開始篩檢

備註：現場只做快篩，如快篩陽性才採PCR檢驗



【三重亞東篩檢站】

服務醫院：亞東醫院

服務地點：光興閱覽室（三重區正義南路62號1樓）

服務量能：每日300（首日200）

服務時間：網路預約80名，現場20名（8:30開始

【板橋大型篩檢(疫苗接種)站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務地點：板橋區環河西路四段與華江七路口

服務量能：每日600

服務時間：網路預約，09：00 -17：00

https://reg.ntch.ntpc.gov.tw:4443/RapidScreeningWeb

備註：現場只做快篩，如快篩陽性才採PCR檢驗

【板橋聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務地點：新北市立聯合醫院板橋院區

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【三重聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務地點：新北市立聯合醫院三重院區

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【雙和社區篩檢站】

服務醫院：部立雙和醫院

服務地點：部立雙和醫院

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【土城長庚篩檢站】

服務醫院：土城長庚醫院

服務地點：土城長庚醫院

服務量能：每日300

服務時間：線上預約，09：30 開始篩檢

https://register.cgmh.org.tw/Department/V/V0990A

【永和耕莘篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務地點：永和耕莘醫院

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新莊樂生篩檢站】

服務醫院：部立樂生療養院

服務地點：部立樂生療養院

服務量能：每日100

服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

【泰山輔大篩檢站】

服務醫院：泰山輔大醫院

服務地點：泰山輔大醫院

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和社區篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店耕莘篩檢站】

服務醫院：新店耕莘醫院

服務地點：新店交通公園（新北市新店區民族路109號）

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和機動篩檢站】

服務醫院：怡和醫院

服務地點：積穗市民活動中心（員山路455巷10號）

服務量能：每日300（首日上午100）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

備註：現場只做快篩，如快篩陽性才採PCR檢驗

【新店慈濟篩檢站】

服務醫院：新店慈濟醫院

服務地點：新店慈濟醫院

服務量能：每日300（首日200)

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【板橋機動篩檢站】

服務醫院：板橋中興醫院

服務地點：永豐市民活動中心（板橋區永豐街124號）

服務區域：板橋

服務量能：每日300（首日200）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

備註：現場只做快篩，如快篩陽性才採PCR檢驗