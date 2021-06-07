台中「疫情掃雷團隊」發威！睽違19天+0今有望出現　市府回應了

▲台中市長盧秀燕今天下午3時將召開防疫記者會。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市本土確診個案累計到6月6日已達到165例，但今天可望看到久違的「嘉玲」，市府預計今天下午公布消息，但仍強調台中市確診數需待下午二時中央流行疫情指揮中心宣布，台中市政府將於下午三時台中市疫情指揮中心記者會說明。

台中市今年本土確診5月15日傳出首例本土確診個案，是案1346的29歲男性，是彰化確診家庭的次子、也是科技公司員工。隨後台中面臨多起大型、家庭群聚感染個案，包括朝陽夜唱團一連延燒三個包廂、泰安附幼群聚感染、北屯家族群聚感染造成一人死亡、立揚鞋業家族群聚、東區家族群聚感染，到近日的清水、霧峰等家庭群聚感染，今天雖然零確診，但市府挑戰仍未完，多起至今還未找到感染源。

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統整資料，台中在5月15日起，本土確診個案都在個位數，5月19日曾出現零確診，但「嘉玲」就此隱身。但台中市政府也在5月20日設立醫療院所快篩站，提供同時與確診個案有接觸史或足跡重疊者篩檢。

5月21、22日開始出現2位數新增，到5月29日更一口氣出現33例新增確診，讓總個案數一口氣灌破到115例，6月6日新增2例，累計來到165例。