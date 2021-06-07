桃園美容美髮業暫停營業補助措施出爐　業者：不夠繳房租

▲桃園美容美髮業者暫停營業補助措施。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日於防疫說明會中，針對三級管制延長到6月28日表示，桃園市全面支持，目的是要讓社區傳播、確診人數降到最低。針對桃園市首開先例，宣布市轄的美容美髮、美甲美睫業者自6月4日至14日全面暫停營業11天，亦推出相關權益措施，內容如下：

桃園市美容美髮、美甲美睫業者暫停營業於工資權益措施：(1)停業期間的工資由勞雇雙方協商約定。(2)雇主應照給勞工原約定的例假及休息日工資。(3)雇主如請勞工協助消毒或整理工作，應照給工資。

補助措施部分：(一)有投保職業工會的自營工作者或無一定雇主，且2019年度個人各類所得總額未超過40.8萬者，勞動部自即日起迄7月5日發放一次性補貼。 (1)投保薪資未超過2.4萬者發給3萬元。(2) 投保薪資超過2.4萬者發給1萬元。(二)未加入工會也未投保各項保險者，社會局即日起開放線上登記，擴大急難紓困計劃。勞工諮詢申訴專線1955；紓困振興專線1988。

從事美髮工作30多年的林姓業者表示，她們加入勞保都已很久，所以投保薪資多半是2.4萬元以上，只能申請補助1萬元，繳房租都不夠，不過不無小補，業者並期待疫苗注射儘快普及，恢復正常生活秩序。

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