桃園街道繫上黃絲帶「我們需要疫苗」　傳送市民不滿與不耐！

▲桃園街道繫上黃絲帶，傳送市民需要疫苗。（圖／國民黨桃園市黨部提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區自立國宅社區永福路一帶，最近出現大批綁在路邊、寫著「我們需要疫苗」的黃絲帶，希望不分藍綠，勇敢向政府表達基層人民「給我疫苗、其餘免談」的心聲。國民黨桃園市黨部6日表示，在疫情益趨嚴重之際，施打疫苗是減緩疫情關鍵，市民於街道上繫上黃絲帶，表達對於執政黨中央疫苗政策的不滿與不耐。

國民黨桃園市黨部指出，「我們需要疫苗！」這是全國人民普遍的訴求，從去年到今年5月爆發疫情之前，民進黨中央自詡「超前部署」，對於防疫成績「志得意滿」，完全聽不進人民的聲音，直到3+11政策出現破口，瞬間造成疫情大爆發，但民進黨中央防疫表現荒腔走板，讓人民逐漸失去信心。

根據中央流行疫情指揮中心統計，至6日截止，全國累計本土確診病例破萬人、死亡260人，其中桃園市確診人數達464人，為全國第三重災區，疫情越來越嚴重，現階段要減緩疫情，除了各項防疫措施要滴水不漏外，就是盡快施打疫苗提高免疫力。

桃園市目前已綁上「我們需要疫苗」絲帶的路線，位於中壢區自立國宅社區永福路、自立五街、榮安一街一帶。據了解，龜山區及八德區陸光社區附近道路也會跟進綁上黃絲帶。

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