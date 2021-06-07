破天荒！隔離病房變考場　廣州確診生「試卷2次消毒」　

記者任以芳／綜合報導

今年大陸高考不受疫情影響，於6月7日到8日如期舉行，即使是疫情嚴重的廣州也照常應考。其中，有兩名新冠肺炎確診無症狀感染考生，因為在醫院治療無現場考試，醫院破天荒借用隔離病房當考場，考生的試卷、答題紙被送出來時，直接消毒兩次才密封。

《新京報》報導指出，廣州市第八醫院兩有名特殊的高三學生在隔離病房參加2021年高考，一名考生前期被確認為新冠肺炎無症狀感染者，另一名考生更緊急，在今天7日大考第一天凌晨因核酸檢測陽性被醫院收治。

▲廣州新冠肺炎考生應考。（圖／翻攝 新京報）

眼看努力三年課業不能白費，醫院和監考單位或速溝通後，兩名考生被安排在不同的病房考試。廣州市招考辦選派了4名監考員實時監考；門外安排全副武裝的監考老師坐鎮。醫院一共提供兩間隔離病房，分別安排兩名考生應試。

根據醫院提供監控影片顯示，考場內一人一桌一椅，按考生面向病房門口方向應考。交卷後醫護人員把使用過的試卷、答題卡晾在架子上消毒，進行嚴格的兩次全流程消毒，然後密封交給監考員。

廣州醫科大學附屬市八醫院副院長羅紅彬介紹，醫院按照教育部門要求，設置專用考場，兩名考生狀態良好，情緒穩定，順利赴考。市八醫院配備了一支專業的醫療團隊，隨時做好救治準備。考生如有需要，可面對監控鏡頭舉手示意，由監考員通知醫護人員進入考場了解情況並進行處理。

▼新冠肺炎考生的試卷、答題、手稿全部二次消毒。（圖／翻攝 新京報）