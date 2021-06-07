Delta變種病毒燒出廣州！陸專家：在空氣傳播距離超過1公尺

▲廣州爆發本土疫情，官方展開大規模檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州疫情持續升溫，並開始延燒至鄰近的佛山、深圳等地。大陸專家分析，許多確診者曾在同間一茶樓飲茶，但相隔數張桌子距離，顯示病毒在空氣傳播的距離，比過去認為的一公尺更遠。

廣州衛健委上月底進行基因測序，發現此波疫情傳播的病毒，為傳播速度極快，在印度發現的新冠病毒變異株（Delta）。

廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌指出，此次疫情是通過共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，感染者之間有明確的傳播鏈條，而且病毒傳播速度非常快，傳播力很強，「可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸就造成傳播，這與以往疫情有很大的不同。」

根據《財新周刊》報導，廣州市第八人民醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，流行病學調查發現多名確診者曾到同間茶樓飲茶，與服務生只有短暫接觸，且也與感染者相隔數張桌子距離，還是被傳染，顯示病毒在空氣傳播的距離，比過去認為的一公尺更遠。

蔡衛平指出，這次的病毒株感染最大特點是患者鼻咽拭檢測新冠病毒核酸載量特別高，比去年的患者高出接近一倍，「病情進展更快，去年病人的潛伏期平均是5.9天，這次平均只有3.2天。」

蔡衛平提到，本輪疫情患者症狀輕的或者無症狀感染者居多，重症化率6.2%。感覺比去年疫情的重症化比例要低。但他也提到，去年的病人是有症狀才去就醫或發燒被檢查出來，這次疫情大部分患者是主動篩查發現，兩者不太好比較。

蔡衛平認為，由於病毒的潛伏期短、傳播速度快，病毒載量高，因此早期需要密切監測病情變化，但臨床治療上的差別與先前不大，以積極的氧療、對症支持治療和中藥治療為主。

據廣州衛健委通報，自5月21日至6月5日，廣州本輪疫情全市累計報告94例感染者，包括80例確診病例和14例無症狀感染者；目前所有感染病例均在市八人民醫院隔離治療。