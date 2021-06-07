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每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

▲疫情為我們帶來了一場重大反省。（圖／unplash）

文／Amazing

台灣疫情爆發，我們從防疫模範生的位置跌落，看到外媒以「自滿侵蝕台灣唯一防線」、「虛假安全感」等詞彙形容，甚至有人說我們就像龜兔賽跑中的兔子，讓人感到過去一年以台灣為傲的自信心瞬間涼掉，過去的徽章頓時成為被嘲笑的標的。

前幾天看見命理師波瑟芬妮發文，點出了我們社會脆弱的自尊心：「我們的民族性到底多像個孩子，需要大人關注我們一舉一動做得好或壞——無論是模範生或不良少年。每個國家都忙著掃自家疫情雪，真的，nobody cares about you。我不是說我們要看輕自己或覺得自己不重要，但『自重』這件事，跟別人怎麼看自己本來就沒多大關係。」

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我好像被打醒，看見自己這麼在乎其他國家對台灣的看法，根本就是仰賴他人評價的孩子。因為小時候也常被選為模範生，那種必須維持乖巧優秀的期許，讓我對於這個詞特別敏感，把個人情緒投射到了國家處境上，才會對失去肯定感到焦慮。

唐老師也說近期的星象揭示：「土星逆行，就是反省『該嚴謹處夠不夠嚴謹』了，我們可能都因舒適而鬆懈，所滋生的災殃，就會在土逆的時候出現，不管是公眾事務，或個人經營都是如此。」

重新以更平穩的心態回想過去一年，我確實就如外媒形容的，因為自滿而疏忽了。搭公車或看電影時，有幾次因為悶熱將口罩拉開露出鼻子；母親節那個週末，我原本想購買較透氣的防花粉口罩，弟弟提醒：「那個無法擋病毒耶！」我還回說：「但我們好像不太有機會接觸到病毒？」；某次跟朋友吃飯聚餐，道別前她給了我們一個擁抱，我說會不會太誇張，她才回應：「現在台灣是唯一可以放心擁抱彼此的國家耶！」

我曾以為我們會一直沒事，在這場世界風暴中全身而退；我曾以為我可以放心安排日程，不用擔心會被震盪取消；我曾以為國外朋友的隔離生活，我這輩子都不會經歷。

這些都是我的自滿，的的確確，真真實實。

不過我想並不只有台灣人自滿，全人類在過去這一百年，都是極度自滿貪婪自私的，疫情為我們帶來了一場重大反省。

【我們是地球最糟糕的室友】

反省什麼？首先是我們對待自然與其他生靈的態度。

Apple TV+ 製作的《這一年，地球變得不一樣》，記錄了人類封城，大量減少活動後，自然界重獲新生，復甦蓬勃的一年。天空變乾淨，海水污染減少，海龜終於可以在不受打擾的海灘產卵，奈良鹿群尋回自主覓食的本能。

其中最讓我動容的一段，是一頭非洲獵豹捕獲了獵物後，要呼喚小孩過來吃，因為怕驚擾到其他獵食者，所以不能太大聲。過去觀光客搭著一輛輛吉普車來觀賞，吵雜的引擎、交談、相機快門聲，都讓孩子聽不見獵豹媽媽的聲音，牠一直喊叫都沒有用。現在終於可以在媽媽輕聲呼喚後，順利一家團聚。

▲▼吉普車影響獵豹的生態環境；獵豹寶寶在媽媽的呼喚下前來享用大餐。（圖／Apple TV+）

▲吉普車影響獵豹的生態環境。（圖／Apple TV+）

▲▼吉普車影響獵豹的生態環境；獵豹寶寶在媽媽的呼喚下前來享用大餐。（圖／Apple TV+）

▲獵豹寶寶在媽媽的呼喚下前來享用大餐。（圖／Apple TV+）

我突然意識到，人類就像那種最糟糕的室友，半夜開著大燈、24 小時狂播音樂、把垃圾丟到人家房間、霸佔公用空間。就算只是開夜車這種行為，其實都打擾到了其他生靈的休息。我們只在乎自己想做什麼，其他一概管他去死。

之前曾做過一個生態足跡測驗，看看以現在的生活方式，會耗費多少個地球資源？我本以為自己已經不算太浪費，也具有環保意識，但算出的結果竟然是 3.2 個地球！顯然我們現在高度消耗能源的生活方式，都是不應該的。

【我們是否愛這個生命】

思索完對環境的態度，第二個反省接續到我們如何對待自己。

我覺得人類無法與自然和諧共處，關鍵在我們也不知道如何與自己相處。對應自滿的兩個關鍵能力是：「自覺」與「自制」。

我們過去活得快樂嗎？有覺得這個生命值得一活嗎？還是渾渾噩噩、躲躲藏藏，被別人戳中痛處時不願承認，靠著大聲叫囂發洩心中怒火？或是唯唯諾諾不敢改變，看到越變越好的人就酸言酸語，好催眠自己繼續昏睡？

對我來說改變有五個階段，分別是：誠實、承認、臣服、承諾、成為。

誠實：這是最重要的第一階段，你願不願轉過身來，真實地面對自我？你的內在感受有空虛、委屈、怨懟、嫉妒、受傷嗎？不要壓抑或掩飾他們，誠實看見他們的存在，你的內在有一塊黑暗，大家都是。

承認：拿下討好眾人的面具，與保護自我的盔甲，承認在過去的生命裡，你曾有過的受傷經驗。不管是來自家人、伴侶、朋友、同事、社會等等，承認自己的受傷跟脆弱，那些情緒形成膿瘡，擋住你愛世界的能力。不用再欺騙自己，或是假裝沒事，讓這些事實與感受照見光。

臣服：不去用力抵抗這些感覺，臣服於「生命就是長這樣，人就是很多缺陷，人生就是充滿無常。」把專注力放在自己真正可以掌握的範圍。大事交給宇宙安排，自己的事我盡力做到最好。

承諾：你想變成怎樣的人、你想要什麼東西，你都許諾會以自己的力量得到，不靠偷搶拐騙或虛張聲勢，不靠任何人給你保證。你給自己最高承諾，永不拋棄自我，堅定陪著這個生命。

成為：走過前面自我檢視與匯聚力量的階段後，不斷去付諸行動實踐，漸漸成為自我承諾，喜歡的樣子，活成你來世界的理由。

世界沒有哪一刻比現在安靜、緩步，更適合我們內觀省視，越能把握契機重整生命的人，就越能在疫情後的新世界站穩、躍起。永遠保持「滾動式調整」的可能，將生命「校正回歸」到你喜愛並甘願的模樣。

★本文作者Amazing，著有《有一種工作，叫生活》，經同意轉載自「女人迷 womany.net」，原文標題「疫情期間的內觀自省：我們過去活得快樂嗎？有覺得這個生命值得一活嗎？」言論不代表本報立場，未經同意禁止任意轉載。

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