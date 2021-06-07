萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

▲萬華按摩女回到彰化確診，但是4個恐怖疑點才正要等待釐清。（圖／記者游宗樺攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣各地疫情多點爆發，現在都呼籲民眾停留在居住地，不要輕易長程移動，7日卻傳出有一名在台北市萬華區從事按摩工作的女子，聲稱因為感冒想要回到彰化休養，機警的鄰居得知後，趕緊通報衛生局採檢，結果按摩女竟然重症確診。

彰化某村民數日前擔心梅雨造成積水，外出巡溝水，看到按摩女的哥哥正在清洗家具，主動關心詢問「怎麼在洗家具啊？」對方邊洗邊說，「我妹最近生病，要從三重回來住，所以清出一間空房間給她休養！」

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▲按摩女彰化住處附近進行大清消。（圖／記者李忠憲翻攝）



村民機警追問，「是生什麼病？」對方回說「就感冒十多天，不知為何好不了」。村民大吃一驚，懷疑他妹妹是新冠肺炎患者，趕快打電話向衛生局通報。

相關單位事後查證，該名女子是彰化人，因為工作北漂，目前居住在新北三重，在台北萬華從事按摩業工作。

但目前必須釐清的疑點是，按摩女的感染源頭為何，萬華疫情大爆發時，為何沒有遭到匡列？她又是如何從三重住處回到彰化？雖然有目擊者看到她是搭計程車回到家，但不清楚她是從北部搭計程車回彰化，還是搭乘大眾運輸工具之後，再搭計程車回家。

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