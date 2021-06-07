檢察官居家「難」辦案　劍青籲：加速部署疫情時期資安對策

▲劍青檢改呼籲行政院與法務部加速部署資安對策，因應疫情時代的治安情勢。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

全國新冠肺炎三級警戒延長，但犯罪不會因疫情放假，各地刑事治安案件仍不斷湧入地檢署，已經實施2周的檢察機關分流辦公政策，已經出現案件塞車窘境，即使用視訊開庭，也因免費軟體30分鐘要斷線重開，且在署外、居家無法連線使用地檢署內網，等於無法辦案，劍青檢改呼籲行政院與法務部盡速研擬解決。

檢改團體劍青檢改7日發布聲明指出，2002年3月20日法務部召集會議，研議居家辦公相關配套，當時資訊處已報告：「目前本部已具有提供外部居家網際網路連線本部內網之機制，受效能及網路頻寬限制，約可提供20個連線同時使用」、「如要提供大規模(量)居家辦公連線能力，以增加500個連線數估算，建置專用虛擬私有網路(VPN)連線經費約需559萬7,657元(含設備及軟體授權) 」、「本部並無相關經費可支應，建議相關業務應先以備援(代理)人力填補。」

而這場會議至今已1年3個月，各地檢署仍無外部網路連線內網資安線路，劍青檢改質疑，行政院及法務部是否仍無559萬7,657元預算？面對人民申告及司法警察移送案件持續累積，署外分流辦公如何消化大量刑事治安案件？

劍青檢改籲請行政院及法務部盡速補強，儘速補強「外部居家網際網路連線法務部內網機制」資安線路，在確保國家安全及偵查秘密的前提下，盡速撥補；提供充足的資安線路及設備，讓檢察官、事務官、書記官在署外辦案，也能連上內網使用「法務部查詢單一窗口」，俾加速辦案效能。

▲目前檢察機關使用的視訊軟體是免付費陽春版，遠距開庭每30分鐘要斷線重開。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

另外建議開放「檢警電子文書收發傳遞輸功能」，以及「公文書類暨傳票電子簽核功能」，其中電子文書收發優先開放司法警察機關適用，將移送書及案卷文書、搜索票聲請書、拘票聲請書、通訊監察聲請書等，可在降低人員接觸的前提下，仍能及時閱卷進行案件，未來也可與律師公會研商，擴大適用於律師書狀；而公文書類暨傳票電子簽核功能，則可搭配「外部居家網際網路連線法務部內網機制」資安線路，讓地檢署人員可在署外分流辦公也能完成作業。

針對目前檢察機關遠距視訊，是使用法部務指定的U-Meeting免費版軟體，每30分鐘就要斷線重開，使用不便，亟待升級改進，同時建議建立標準化作法，讓「遠距視訊錄影錄音及筆錄製作制度化」。減輕檢改呼籲，國家治安工作及司法效能在疫情肆虐下，仍需檢警勉力維持，希望行政院能儘速結合法務部，必要時邀集內政部暨警政署，加速部署司法資安對策跟上疫情時代治安情勢。

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