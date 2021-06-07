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大學不怕「移動成破口」！返鄉住宿生被要求回校清東西　家長氣炸了

▲▼ 文大住宿生進行快篩 。（圖／文化大學提供）

▲北護大學生認為，文化大學都有宿舍染疫案例，學校應該謹慎。（圖／文化大學提供）

記者許展溢／台北報導

面對三級警戒再延長，不少大專院校卻遭反映，在這種必須保持距離、避免群聚時刻，竟要求學生在6月底或7月初前將所有東西搬離宿舍，讓家長大為不滿認為，這根本是在增加風險。其中，台北護理健康大學城區部就在萬華區，部分學生質疑北部疫情不見好轉，學校為了施工強迫期末前要完成離宿。

北護大學生提到，學校為了宿舍施工，強迫大家在期末前一定要完成離宿，但之前開始遠距上課後，大家都返家了，現在強迫學生回到宿舍，勢必是「跨縣市移動」，質疑很多學校都通融住宿生能等到降為二級再搬，學校還卻堅持在這種時候搬？

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有學生認為，宿舍施工這種事早就跟廠商訂好時間， 也只能等宿舍沒學生才能做，背後是有很多因素要考量。不過，有學生則表示，「群聚是高風險」、「減少移動」是大家的基本認知，四面八方的人回去，對目前還住在學校的住宿生是高風險，況且文化大學都有宿舍染疫案例，本來就該謹慎，至少也要給個配套措施。

▲▼北護大離宿公告。（圖／翻攝北護大公告）

▲北護大離舍公告。（圖／翻攝北護大公告）

而矛盾的是，北護大在學校網頁上公告「高峰日期離舍時，眾多同學及家長將自全國各地集中至學生宿舍區域，人流複雜、保持防疫距離困難，群聚風險大幅提高！」。北護大主任秘書葉賢忠向《ETtoday新聞雲》說明，學校今有開防疫工作小組會議，由於上午政府宣布三級警戒延長至6月28 日，也等於這學期都會是停課狀態，對於學生反映宿舍問題，現在配合指揮中心，呼籲同學「避免不必要的移動」， 希望還在宿舍的同學就留在原地，別再搭車回其他縣市，以至於疫情很難管控，若已經回家的，也不用急著回到學校。

葉賢忠強調，現在沒有強迫學生要趕快完成離宿的動作，一切都會等到6月28 日後，再看三級警戒有無調整，會再隨時應變，並解釋施工的部分是在校本部，不是在萬華的校區。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部指出，已請學校針對住宿學生應強化宿舍管制及健康管理措施。（圖／記者崔至雲攝）

高雄科技大學家長也向《ETtoday新聞雲》投訴，自己的小孩是在住在花東，卻也被要求在時程內完成離宿，不解下學期都還是是繼續住在宿舍，加上人在外縣市，若因移動染疫真的會氣死，質疑為何就不能讓學生等到暑假後再搬。

高科大回應，配合學校全面線上教學至學期末，五校區清宿活動除原訂於學期末辦理外，已經延長兩週至7月11日，個人物品搬離時間，如需延長請洽各校區宿舍老師登記。學校也說明，學生宿舍運作一直以來都是照合約，這次因為疫情就已延到7月。

教育部表示，配合指揮中心宣布提升COVID-19疫情到全國三級警戒，及三級警戒期間應避免不必要移動、活動或集會，本部已通函各校，為避免學生不必要移動，學校不得強制學生離宿返鄉，並請學校針對住宿學生應強化宿舍管制及健康管理措施，以保護學生健康及安全。

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