OL喝到斷片隔天雙手瘀青　調監視器驚見假暖男掀裙超崩潰

▲酒醉女子在自家門口遭剛認識的陳姓男子性侵，調閱走廊監視器為證提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子前年初送餐敘上酒醉的女性友人回家後，突然色慾薰心，又回頭想闖入女子閨房，女子出於本能不斷反抗，把陳男趕走，隔天醒來才發現自己雙手瘀青挫傷，調閱住處外走廊監視器，赫然發現自己竟在家門口遭陳男掀裙用手指性侵，台北地檢署調查後，依妨害性自主、強制猥褻等罪嫌起訴陳男。

起訴指出，陳姓男子2008年1月22日晚間，參加友人邀約的聚餐，首度認識了被害女子，當天聚會結束後，陳男看被害人已經喝醉，扮演起護花使者，搭計程車送被害人回到新店的租屋處。

陳男在外面看著被害人搖搖晃晃走回家的樣子，認為有機可趁，又跑去按門鈴，還嘗試自己開門，被害人聽到聲響前去查看，2人就在門口短暫攀談，陳男多次伸手要碰被害人，被害人不斷反抗、推擋，甚至要轉身回房，仍遭陳男強摸胸部、掀開裙子撫摸屁股，甚至被用手指插入下體。

最後陳男佯裝要進房借廁所，遭被害人拒絕，陳男才悻悻然離開，被害人則是倒頭就睡，等醒來發現雙手手臂都有莫名瘀青，卻想不起怎麼受傷的，自行調出租屋處走廊監視器，赫然發現在房門口遭陳男侮辱的經過，憤而驗傷提告。

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