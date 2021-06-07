桃機塞爆「很多人赴陸打疫苗」　台商：距離近「登記就能免費打」

▲桃園機場近期出現大量出境人潮。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅、陳政錄／台北－上海報導

台灣疫情嚴峻，機場近日湧現大量出境人潮，許多人都是要飛往美國接種疫苗，但其實也有不少人是要前往大陸接種疫苗。台商會長徐正文透露，身邊很多台商朋友都在最近前往大陸接種疫苗，一方面是距離近，一方面是程序上也容易，只要有預約登記，就能免費施打。

徐正文表示，原先台灣疫情控制不錯，很多台商朋友因為不想來回隔離，都留在台灣，但現在台灣疫苗不夠，飛美國距離比較遠，大陸比較近，就決定過去大陸，順便接種疫苗，「大陸對台胞、台商、台幹都比較友善，只要有預約登記就能免費施打。」

徐正文指出，據他所知，目前台商朋友大多都是飛往上海、廈門接種，因為北京的隔離措施較為嚴格，上海隔離完畢就能預約，還有綠色通道，方便很多。

▼上海新冠疫苗接種點。（圖／記者陳政錄攝）



上海市台協副會長李崇章也表示，相比去年同期，近日從台灣飛到上海隔離的台商、台幹、台生確實多了不少，且上海相較於北京等其他台灣人可入境大陸的口岸，隔離檢疫政策為「14+7」，便利性比較高，最近很多朋友都向他詢問隔離酒店的情形。

「有的都是很臨時、瞬間做出這個決定」，李崇章分析，台灣此波突發疫情期間，臨時選擇到大陸的主要有三類人，一是在大陸有資產、條件好的，二是在兩岸都有工作機會或發展的，三是赴海外求學的台生，「因為台灣現況如同自主隔離，短期內若看不到解封或有疫苗可打的契機，大陸目前生活秩序相對恢復正常、疫苗接種便利，就會成為誘因。」

李崇章進一步指出，台生當中，除了一部分是返回或選擇到大陸學校讀書，也有人是在8、9月海外大學開學前，先到大陸「Stand by」的，因為隨大陸的國藥、科興疫苗分別獲得WHO緊急使用授權後，這些原本想在台灣等著打BNT疫苗的台生，認為先到大陸接種疫苗，也是一個選擇。

▼上海一名台商於5月21日完成接種。（圖／徐正文提供）



徐正文還說，聽朋友分享，完成接種的人部分會出現症狀，但並不是很嚴重，大概就是手酸、有一點低溫發燒，多數隔天就好很多，有些醫生朋友也已經過去接種了。

徐正文認為，大陸的疫苗現在也有獲得WHO認證，在WHO認證之下，末來也可以是疫苗護照，以維護個人健康的角度來看，過去接種還是不錯的，「也些人去美國打、有些人去大陸打，也蠻好的，減輕台灣疫苗接種的壓力。」

據上海市公布的新冠疫苗接種規範，台灣居民從4月19日起，就可憑台灣居民往來大陸通行證（台胞證）上網預約登記，等候相關部門通知，在指定時間、地點免費接種大陸的新冠滅活疫苗。



▼北京新冠疫苗接種點。（圖／記者陳政錄攝）