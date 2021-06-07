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出國不再隔離！　日本擬跟進歐盟推「疫苗護照」　最快夏天上路

▲▼疫苗護照。（圖／路透）

▲日本也算跟進歐盟，推出疫苗護照。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

歐盟預計於7月啟用疫苗護照，全球各國也開始討論實施的可能性，日本當局則有意跟進。事實上，各大企業都在期待疫苗護照能夠在降低感染風險的同時促進經濟活動正常化，因此日本政府已開始討論疫苗護照的可行度，最快夏季就能上路，未來也將陸續開放商務客申請。

根據《日本經濟新聞》報導，事實上，先前因海外出訪行程，日本當局已經有部分高官取得非官方的疫苗護照。歐美各國要求提供接種證明的案例越來越多，因此以官房長官加藤勝信為首的小組也緊急研討能夠適用於一般商務客的官方正式制度。

日本目前已經確保輝瑞疫苗與莫德納疫苗的數量，企業的職場接種也將於21日登場，如果透過疫苗護照的制度就能降低出國者與入境國雙方的感染風險，那將可大大降低海外企業交流與磋商的門檻。

▲▼部分地區考慮引進疫苗護照制度，透過掃描健康條碼證明已接種疫苗、或未染疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲部分地區考慮引進疫苗護照制度，透過掃描健康條碼證明已接種疫苗或是染疫康復後擁有抗體。（圖／達志影像／美聯社）

疫苗護照預計由持有民眾個人資料、同時負責處理疫苗接種實務的地方政府發行。疫苗護照預計將會記載姓名、接種疫苗廠商、施打日期等資訊。為了確保疫苗護照資料的準確性與可信度，也會連動由中央政府統一管理的接種系統「疫苗接種記錄系統（VRS）」。

民眾申請疫苗護照後，可以在搭機以及入境檢查時提供給對方參閱，屆時商務客、留學生以及長期旅居日本的外籍人士皆能受惠。

▲▼南韓一名51歲男子沒有慢性疾病，卻在施打AZ疫苗後呼吸困難、死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫苗護照上路後，將能降低跨國商務門檻。（圖／達志影像／美聯社）

日本貿易會長、三菱商事會長小林健表示，「站在商業人士的立場來看，如果疫苗護照能讓大家更自由地來往，將會非常理想。」旅行社HIS也提到，「如今返國後的14天隔離期是國外旅行的最大門檻，疫苗護照上線後，應該也會朝放寬（隔離規定）的方向改變。」

歐盟即將於7月推行的數位疫苗護照是以已經接種疫苗與染疫後康復的民眾為對象，在入境時免除隔離與相關檢查。包含德國在內的7個國家將從6月起率先實施。而日本則是以此為範本，探討疫苗護照的實際運用。

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