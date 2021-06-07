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陸21款疫苗進入臨床試驗　涵蓋滅活、重組蛋白、腺病毒3種技術

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲大陸科興疫苗。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸衛健委副主任曾益新近日表示，大陸堅持早部署、多路線，在去年2月就成立專班部署新冠疫苗研發，研發速度與數量始終處於世界第一方陣，已有21款新冠疫苗進入臨床試驗階段。

根據新華社報導，曾益新指出，大陸目前有4款疫苗在國內獲批附條件上市，3款疫苗在國內獲批緊急使用，8款疫苗在國外獲批開展Ⅲ期臨床試驗，1款mRNA疫苗在國外獲倫理批准，實現了境外臨床試驗滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗技術路線的全面覆蓋。

曾益新提到，疫苗研發數量居世界前列的同時，研發速度也創下紀錄，新冠疫苗研發項目從啟動，到全球首個開展臨床研究，僅用時2個月；到緊急使用，僅用時4個月；到展開疫苗境外Ⅲ期臨床試驗，僅用時5個月；到獲批附條件上市，僅用時11個月。

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

對於疫苗的保護性及安全性，曾益新表示，大規模接種充分顯示大陸疫苗具有良好的安全性，據統計，7億多劑次的接種，不良反應報告發生率為11.86/10萬劑次；其中，一般反應佔83%，異常反應佔17%，一般反應、異常反應發生率均低於2019年我國常規接種的各類疫苗的平均報告水平。

曾益新指出，三期臨床試驗也顯示疫苗具有良好的安全性和有效性，國際醫學期刊《美國醫學會雜誌》發表國藥中生研發的兩款滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗結果，這是全球第一個正式發表的新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果，數據顯示，兩款滅活疫苗保護效力分別為72.8%和78.1%。

不過，曾益新也說，目前研究表明，現有疫苗能控制現有的病毒變異，但一定要未雨綢繆，在病毒仍然在全球範圍內快速傳播的情況下，必須嚴密監測病毒變異情況，提前做好新冠病毒嚴重變異株疫苗的研發工作。

曾益新強調，大陸會積極推動更多疫苗開展三期臨床試驗，推動更多疫苗上市，形成更大的產能，最終目標是加大疫苗供應量。

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

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