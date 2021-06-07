139線「最陰彎道」爆群聚！11學生族重機相見歡　最重恐罰330萬

記者白珈陽／彰化報導

彰化市警方日前接獲民眾報案，稱139縣道20公里處有多名機車騎士群聚，到場後發現現場人數竟多達11人，身分均是高中生、大學生，儘管他們都有佩帶口罩，仍已違反禁止室外10人以上聚會活動的禁令，警方立即開立稽查單，全部依傳染病防治法函送主管機關裁罰，每人將開罰最少6萬、最高30萬元，最重恐合計罰330萬元，堪稱是目前全台最重罰鍰。

▲139縣道20公里處5日有多名機車騎士群聚。（圖／記者白珈陽翻攝）

彰化警分局表示，全台三級警戒期間禁止室外10人以上聚會活動，5日接獲民眾報案，有多名車友在139縣道20k處車聚聊天且沒戴口罩，員警到場盤查車友 ，雖然都有戴口罩 ，但是駕駛人加上乘客竟然有11人在場 ，其中一人住台中市外 ，其他全部都是彰化縣民， 均開立稽查單，將依「傳染病防制法」陳報衛生局依權責認定 ，至少每人罰6萬元。

警方指出，根據「傳染病防治法」第37條，違反室內5人以上、室外10人以上聚會禁令，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。若依照本案11人、每人6萬元計算，總罰鍰最少將高達66萬元。

彰化縣長王惠美呼籲，「即日起，室內室外非必要社交聚會，一律停止」，5月底彰化縣才爆發「麻將牌咖傳染鏈」，目前舉凡麻將、撲克牌等通通及室外集會都不行，請縣民疫情期間不要再出門群聚了，否則最高可處罰30萬元。