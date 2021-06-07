　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫護求「別送過期食物」！忙翻還擔心食物中毒　網怒：清垃圾當做善事

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員站在抗疫第一線。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情延燒，許多熱心民眾都會送防疫物資、餐點等東西，給站在第一線、不眠不休的醫護人員，替他們加油打氣。不過卻有醫護人員呼籲，他們很感謝大家的愛心，但希望不要再送過期的食物、冷凍生食，甚至是吃剩的食物，表示護理人員在繁忙之餘，實在沒辦法注意食物安全問題，該貼文在網路上瘋傳。

一名醫護人員的家屬請人代為發文指出，所有醫護人員都很感謝大家的善心，「但是拜託，不要送過期的食物、冷凍的生食到醫院，甚至是沒吃完的散包喜餅，護理人員忙到不行，還要防止食物中毒的風險。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫護人員拜託大家不要送過期食物、冷凍生食，甚至是吃剩的東西。（圖／翻攝自臉書）

▲醫護人員拜託大家不要送過期食物、冷凍生食，甚至是吃剩的東西。（圖／翻攝自臉書）

該篇文章被轉發至臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》中，原PO大罵，「拜託一下，吃剩的、過期的、生的食物，你拿去給醫護人員」、「現在可以的話盡量不要送食物過去吧？真的要送也不能送垃圾過去啊，醫護人員現在真的很累，你不想幫忙就算了，不要增加他們的負擔好嗎。」

據了解，《爆料公社（官方粉專專屬）》目前將該篇文章刪除，不過已被網友截圖在臉書上轉發。

▲安泰醫院收到各界捐贈物質，讓醫護人員暖在心窩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲各界踴躍捐贈物質，讓醫護人員暖在心窩，但千萬勿將自己的垃圾當作善心送給他們。（圖／記者陳崑福翻攝）

許多網友看到後紛紛氣憤表示，「無言，沒有心就不要送啊」、「送過期食物是什麼意思」、「最大的支持就是配合醫護」、「很多人明明是在清垃圾，還當作自己在做善事」、「送垃圾乾脆不要送」、「他們是沒時間吃東西，不是沒東西吃欸」、「太沒品」。

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三級延到6／28醫護不意外！憂1關鍵沒守住「警戒恐繼續延長」

再忍忍！6／28前18處國家森林遊樂區、142條步道全關閉

停課到暑假衝擊學生「期末評量」　教團憂12歲以下孩童安置成問題

阿根廷滅絕40年巨獺現蹤！　復育員驚呆手機錄影：沒人會相信我

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

全民打疫苗不能選廠牌？陳時中正面回應「現在只有AZ，沒得選」

美國贈台75萬劑疫苗掀「陰謀論」！藥師揭疑點：軍機載走什麼？

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

日月潭碼頭假日塞爆！停車場全滿

教育部宣布：全國各級學校停課延長至7／2

釋昭慧批名嘴只敢罵台灣政府：如此偽善

快訊／凌晨1點排申請紓困　網塞爆

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

簡訊實聯制傳詐騙！不肖人士換QR Code

「第二波疫情正在退燒」　醫：新增確診一定繼續降

館長公布柯P防疫成績單！網：那個男人回來惹

更多熱門

相關新聞

麥當勞暫停內用、不開放洗手間延長至6／28

麥當勞暫停內用、不開放洗手間延長至6／28

國內疫情嚴峻，行政院今（7）日宣布全台3級防疫警戒二度延長至6月28日。稍早，麥當勞宣布為配合政府政策，全台門市暫停提供內用、洗手間使用也延長至6月28日，僅開放外帶、得來速及歡樂送服務，且得來速實聯制登記及歡樂送只能使用信用卡支付等相關防疫措施同步延長，提醒民眾要多加注意。

京元電估產能衝擊超過原預估的6％！移工停工14天　董座說話了

京元電估產能衝擊超過原預估的6％！移工停工14天　董座說話了

6／28前18處國家森林遊樂區全關閉

6／28前18處國家森林遊樂區全關閉

停課到暑假衝擊學生「期末評量」

停課到暑假衝擊學生「期末評量」

三級延到6／28醫護不意外！憂1關鍵沒守住「警戒恐繼續延長」

三級延到6／28醫護不意外！憂1關鍵沒守住「警戒恐繼續延長」

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫醫護人員過期食物

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面