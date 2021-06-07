醫護求「別送過期食物」！忙翻還擔心食物中毒　網怒：清垃圾當做善事

▲醫護人員站在抗疫第一線。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情延燒，許多熱心民眾都會送防疫物資、餐點等東西，給站在第一線、不眠不休的醫護人員，替他們加油打氣。不過卻有醫護人員呼籲，他們很感謝大家的愛心，但希望不要再送過期的食物、冷凍生食，甚至是吃剩的食物，表示護理人員在繁忙之餘，實在沒辦法注意食物安全問題，該貼文在網路上瘋傳。

一名醫護人員的家屬請人代為發文指出，所有醫護人員都很感謝大家的善心，「但是拜託，不要送過期的食物、冷凍的生食到醫院，甚至是沒吃完的散包喜餅，護理人員忙到不行，還要防止食物中毒的風險。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫護人員拜託大家不要送過期食物、冷凍生食，甚至是吃剩的東西。（圖／翻攝自臉書）



該篇文章被轉發至臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》中，原PO大罵，「拜託一下，吃剩的、過期的、生的食物，你拿去給醫護人員」、「現在可以的話盡量不要送食物過去吧？真的要送也不能送垃圾過去啊，醫護人員現在真的很累，你不想幫忙就算了，不要增加他們的負擔好嗎。」

據了解，《爆料公社（官方粉專專屬）》目前將該篇文章刪除，不過已被網友截圖在臉書上轉發。

▲各界踴躍捐贈物質，讓醫護人員暖在心窩，但千萬勿將自己的垃圾當作善心送給他們。（圖／記者陳崑福翻攝）



許多網友看到後紛紛氣憤表示，「無言，沒有心就不要送啊」、「送過期食物是什麼意思」、「最大的支持就是配合醫護」、「很多人明明是在清垃圾，還當作自己在做善事」、「送垃圾乾脆不要送」、「他們是沒時間吃東西，不是沒東西吃欸」、「太沒品」。