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不斷更新／三級警戒延至6／28 　各縣市相關措施懶人包

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲《ETtoday新聞雲》不斷更新、整理各縣市相關措施懶人包。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者陳羿妏／整理報導

國內本土疫情延燒，行政院今（7日）上午拍板，宣布三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。此外，指揮中心下午表示，包含停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會、餐飲業一律外帶、不舉辦婚宴及喪禮公祭等措施；針對超市、超商、賣場及百貨等商場，強化3大防疫措施，包含定時定期消毒、管制出入口，同時要採取「一進一出方式」來管理人流；大學指考延期至7月28日舉行，全國各級學校、補習班、安親班都延長停課至7月2日。《ETtoday新聞雲》也將不斷更新各縣市針對延長三級的相關措施。

台北市

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1.高中職以下學校：期末考取消筆試，改採多元評量、畢業典禮改為線上舉辦、畢業證書可採郵寄方式發放、暑期輔導和重補修部分全改線上舉行；暑期營隊停辦。

2.加碼紓困-營養午餐業者延長契約一學期，以因應本市學校自110年5月18日起停課至7月2日，停課期間長達1個半月，團膳業者之人事、廠租及食材成本等相關損失。

3.若家長無法長期請家庭照顧假或其他特殊需求，可視個案開放居家保母收托；收托名單必須嚴實報備「居家托育服務中心」由居服中心每日掌握收托幼童、家長及保母本身的身體健康監測；托嬰機構維持停托；第一線警消醫護防疫人員若有0至2歲嬰幼兒，可送托到居家保母，全日托補助8000元。


新北市

1.高中職以下取消到校實體期末考，暑期育樂營停止辦理。

2.畢業證書及獎項獎品發放，待疫情趨緩後再行通知學生領回或配送至畢業生家中，現場領取則需規劃專區並實施畢業生分流到校簽領。

3.各階段別教育人員甄選，幼兒園教保員甄選初試延至7月14日、複試8月7日，契約進用廚工、職員、護理師甄選日期延至8月7日。教師甄選部分，預計國小初試7月19日、複試8月6日；國中初試7月24日、複試8月7日；高中複試7月7日。

4.每日約1千名學生因家中無法照顧仍需到校接受基本照顧，將持續推動、繼續撥付弱勢學童早午餐補助，並提供有急難學生至便利超商和八方雲集「加倍取餐」及「餐食外帶」服務。

5.補習班及課後照顧中心（安親班）如經消費者同意，可改以線上學習方式調整課程，或依退費標準予以退費。各終身學習機構得依比例辦理退費或辦理線上補課。

桃園市

1.執行固安計畫，針對全市外籍移工雇用工廠或安置宿舍50個人以上共700家，5天內由勞動部、勞動局完成稽查，做好分艙分流等工作。

2.市府啟動移工篩檢計畫，規劃13個社區採檢站，13家醫院也將參與協助，每一個採檢站快篩每日可以達300到500人；社區採檢站可支持工業區採檢量能，約141家工廠、移工宿舍。

3.市府與國軍三三化兵群合作，從6月8日到12日在桃園與新北交接界處及足跡熱區，包括桃園、龜山、蘆竹、八德及大溪共5區、226里，進行擴大消毒作業，也持續在確診者足跡及超市賣場等清消。

4.公私有市場每日進行消毒，民眾以身分證字號尾數單雙分流採買、入口進行管制、採買佩戴口罩、禁內用。

台中市

1.高中職以下學校：期末考取消紙筆測驗，採彈性多元方式處理、從寬認定為原則；學期成績授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；畢業典禮均採線上視訊方式舉辦；會考成績單、畢業證書及獎品由各校寄發給學生。

2.暑期育樂營隊方面，由於目前疫情尚未緩解，建議暫停辦理。

彰化縣

1.各級學校配合停止到校上課至暑假。
2.避免不必要的移動，外出全程佩戴口罩。
3.關閉休閒娛樂場所。
4.宗教集會活動全面暫停辦理。
5.餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制。

台南市

1.台南市紓困部分第一個開始實施安心上工計畫，第一批安心上工工作人員7日已經全面上工，此外對工廠加強篩檢、50人以下及以上移工宿舍由勞工局及衛生局加強稽核檢查。

2.疫苗施打順序配合中央核定類別順序施打，積極透過民政系統、各區公所以及各里辦公處、然後還有這個相關的機構來造冊，原則上是以符合這些資格的台南市民為優先，必須是台南市籍，依照一、二、三、四、五類來施打。

3.擴大台南市疫苗施打量能。

4.端午節推退票、聯防、不返鄉，宅在家，多利用宅配活動。

5.全面落實市場實聯制。

6.南科加強篩檢量能，目前1天1500人 。

高雄市

1.「端午連假123」，呼籲民眾盡量不要移動；還有返回高雄的民眾，高雄市府會要求自主健康管理；最後，高鐵站、火車站、客運站都會設置QRcode，上下車均要實聯制。

停辦、延後活動如下：

6/12-6/14停辦2021高雄愛河端午龍舟嘉年華、6/5-6/6停辦大樹鳳荔季活動、6/12-6/14 停辦林園中芸龍舟活動、6/25 製造業招商說明會延後、6/28 臺灣航港產業科技領航暨5G AIoT創新應用論壇延後、6/26-6/27 停辦神農市集農產展售活動、6/19 2021雄爭舞鬥街舞大賽延後、6/26-27停辦愛河餐車市集。

宜蘭縣

1.6月3日已函知各校有關期末評量，請各校採彈性多元、線上方式(如：線上測驗、學習單、口頭或書面報告、聽讀與表達、操作與展演等)，視教學需要進行形成性評量與總結性評量，經校內相關會議研議後，妥適向家長說明。

2.棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區及神木園區同步延長休園日期至6月28日。

3.取消辦理2021宜蘭國際童玩藝術節及2021媽祖文化節，經費全數轉為紓困使用，縣府已彙整疫情對縣民的影響，在與中央紓困方案不重複的情況下，研擬方案並送交議會審議。

指揮中心加強三級警戒11項措施

一、民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰。
二、經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。
三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。
四、結婚不宴客，喪禮不公祭。
五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。
六、關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。
七、停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會。
八、自我健康監測，有症狀應就醫。
九、營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。
十、職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。
十一、公共場域、大眾運輸加強清消。

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