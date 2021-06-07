人夫遭「設計離婚」！被正妹追撞還被拐去開房　他完事開門傻了

▲人夫與女子開房，完事後妻子竟在門外守候，他質疑遭「設計離婚·」，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

人夫阿宏（化名）因發生追撞事故而結識肇事的女子小君（化名），2人事後在聯繫賠償事宜時互相產生好感，還因此到摩鐵發生關係，但沒想到完事後一打開房門，正宮就在門外等著抓姦，最後還被提告求償，讓他忍不住質疑，是正宮早就想和他離婚，才找徵信社「設計離婚」。不過，法官審理後認為，阿宏對婚姻不忠是事實，因此判他須賠償正宮6萬元。

根據判決，正宮提告主張，阿宏2019年9月中旬與小君出遊，甚至一同入住某旅館，而她知道後立刻會同警方、徵信社人員前往抓姦，事後更對阿宏與小君提告求償60萬元，但卻在中途對小君撤告。

對此，阿宏表示，他與妻子結婚多年，但他卻無意間發現對方外遇，還一再逼迫他離婚，他因為不肯放手，還被妻子辱罵，「你去死吧」、「滾出我的生活」 、「討厭看到你」、「離婚想快辦一辦」、「看到你就想吐」等，一直到2019年4月他被趕出家門，可見妻子早已沒維繫婚姻的意願。

阿宏還說，事發當天，妻子先說是徵信業者通知他岳母，2人才一起前往旅館，而岳母也在偵查中表示，是有熱心人士自願要了解他的行蹤，但最後又改稱是妻子委請徵信社，前後陳述相當矛盾。

阿宏提到，他事後透過徵信業者所留下的電話調查，發現該徵信社有提供「設計離婚」的服務，他因此懷疑是妻子與岳母一起委請徵信社設局讓他捲入不正當關係而製造可以離婚的說詞。

阿宏向法官說，小君原本的工作地點在新竹，卻一再謊稱工作地點在台中，還刻意在2019年7月底上午刻意用追撞事故來與他留下聯繫方式，事後更主動邀約他，而他為了盡地主之誼，還帶著對方吃飯看夜景，後來是小君不勝酒力直喊，「頭暈想躺下休息」，他才帶著小君到旅館。

阿宏強調，他當下本來想在門外等候，沒想到小君又說身體不適要有人陪伴，他才進到房內，但沒想到等他步出房門後，就看見妻子在外，徵信社人員還拿攝影機拍攝，他懷疑這全部都是妻子為了離婚而設計出來的，因此請求法官駁回妻子之訴。

不過，法官審理時發現，阿宏在警詢時不斷強調是小君主動，還將2人在旅館內的互動描述的清清楚楚，其中包含小君進房就開始撫摸他，還發出怪聲音，甚至開始脫衣服摸蹭，還幫他打手槍等。

法官認為，不管2人是怎麼認識，或是阿宏真的被設局，但阿宏也是成年人，知道自己已婚，且當時也沒有被強暴脅迫，而小君替他打手槍的行為，顯然也是他自己自願發生，已經破壞了婚姻圓滿，最終判他須賠償正宮6萬元。全案可上訴。