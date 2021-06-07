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莫德納疫苗下午4時完成封緘　傍晚赴倉儲貼標14萬8800劑將放行

▲▼連夜帶回實驗室！莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

莫德納疫苗抽樣1200劑進行封緘檢驗。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

首批15萬劑莫德納疫苗，將於今（7）日完成檢驗封緘、第一波釋出7萬劑給第一類醫事人員當中的風險1、2級對象接種。食藥署長吳秀梅表示，預計要今天下午5時才能完成，屆時會逐一貼上許可證明標籤，預計明天上午貼完，並進行配送。食藥署下午4時發布新聞稿，表示已完成莫德納查驗並核發封緘證明書。

依據食藥署規定，疫苗輸台後將進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗。

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吳秀梅表示，若按照原本的程序，細菌培養要14天才能完成，但因疫情嚴峻，食藥署已想到更快速的檢驗方式，才能讓檢驗過程縮短到7天，日本捐贈的AZ疫苗也會比照辦理，力拼在11日前放行。

▲▼莫德納合格標籤。（圖／食藥署提供）

▲莫德納疫苗已貼上許可證明標籤。（圖／食藥署提供）

由於默德納疫苗需在-20°C保存，貼標也需在冷凍庫內進行，吳秀梅說，同仁都非常辛苦，食藥署持續趕進度中，預計明天就可完成。

至於上週所提的嬌生、BNT疫苗本週將通過緊急授權（EUA）一事，吳秀梅說，專家會議已納入排程，一但通過就會盡快讓國人知道，但對於是否代表美國提供的疫苗有這兩個品項？吳秀梅只表示自己也不知情，「我們只是收到貨就檢驗」，一切都要等指揮中心宣布。

食藥署下午4時許表示，已完成首次輸莫德納疫苗審查與檢驗並核發封緘證明書，共二批、計148,800劑（批號3002544：13,800劑及批號3002615：135,000劑），傍晚赴倉儲查訖封緘放行。食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。

上稿 1130
更新 1611

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