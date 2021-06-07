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腦麻外送員送餐被撞「拒就醫」！一舉動網友全淚崩：心都揪在一起

▲▼梅雨鋒面,午後雷陣雨,傾盆大雨,缺水,旱象,梅雨鋒面,豪大雨特報,打雷,foodpanda,外送員,淹水。（圖／記者姜國輝攝）

▲疫情期間不少人靠外送解決三餐。（圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

在家防疫期間，不少人依賴外送解決三餐，近日有一名女網友曝光外送員送餐的暖心故事，內容寫道這名外送員是位腦性麻痺患者，孰料卻在送餐過程中意外遇上車禍被撞，而事故發生後第一時間竟是發訊息詢問：「您方便來找我領取餐點嗎？」堅持著「餐重要」，直到送出餐點後才願意就醫，讓女網友眼淚瞬間潰堤，忍不住PO文感謝辛苦的外送員，貼文一出也引來大批人感動直呼「想哭了」、「心都揪在一起了」、「太敬業了」。

▲▼腦麻外送員暖心故事。（圖／網友授權提供）

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▲女網友分享外送員送餐暖心故事，點圖可放大。（圖／網友授權提供）

「你的外送員出車禍了！」一名女網友在臉書分享外送員送餐故事及數張截圖，她透露5日晚上選擇外送平台叫餐，孰料卻提早收到外送員傳來一長串訊息，對方表示自己是位腦性痲痺患者，因靠輪椅行動再加上說話不便，才發訊息先詢問：「若無法接受，麻煩您點選取消訂餐，謝謝幫忙。」讀完訊息後她坦言因雨勢大小不定，猶豫是否要取消訂單，但因查看了外送員檔案寫著「這是他希望自力更生的方法。」最後還是決定下單。

而在這名外送員送餐期間，女網友十分焦慮，更是提早10分鐘至樓下等待，不過就在倒數2分鐘、4口路口外，她看見外送員的移動圖像停住了，隨即收到一通陌生電話表示「你的外送員出車禍了」、「他等等就要上救護車了，現場有報警」，但掛完電話後卻收到外送員傳訊「您現在方便來找我領取餐點嗎？」女網友希望他儘快就醫，對方卻只說：「餐重要。」希望她能來到現場取餐。

女網友透露當下心情十分複雜，「看著雨中的車禍現場，外送員無法用言語溝通，但堅持要你去拿餐點。」也看見對方的手正在流血，仍堅持要她取餐後才願意就醫，讓她瞬間眼淚潰堤，也拿出一點小心意希望他能平安，貼文一出引來大批網友留言「希望一切平安」、「天啊，希望他平安無事，好難過」、「工作態度令人敬佩」、「願他早日康復」。

至於就醫後續，女網友也同步更新，表示外送員約晚上10點多離開醫院，並由家人接送回家，而車禍部分據悉是一場連環車禍，也有和外送員聯繫上。該名外送員則現身臉書社團「外送員的奇聞怪事」留言區，表示自己人沒有大礙，也十分感謝女網友願意冒雨出來拿餐，後續有接到公司等單位的關心電話，「謝謝大家關心，我人真的沒事，很不好意思驚嚇到大家了，也謝謝每一個被我送過餐的大家，願意給我這份工作的機會，再次感謝！」

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