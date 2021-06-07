國道1號彰化段4車連環撞　救援拖吊車駕駛慘遭槽車追撞死亡

▲ 國道一號北上199.8K彰化段發生4輛車輛車禍，拖吊車駕駛當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／彰化報導

國道一號彰化段7日凌晨發生死亡車禍，4輛汽車不明原因發生連環撞，一名拖吊車司機當場死亡，另有一輛轎車駕駛受傷送醫，無生命危險，初步調查，死亡的拖吊車司機是在救援事故車輛時，發生二次車禍，被後方未及閃避的槽車追撞當場死亡，國道警方已在場蒐證與維持交通安全，肇事原因有待釐清。

彰化縣消防局今天凌晨4點57分獲報，國道一號北上199.8K彰化段發生4輛車輛車禍，現場有人受傷。消防隊立刻出動4個消防分隊人車到場，發現拖吊車55歲駕駛黃姓男子已當場死亡，轎車20多歲駕駛張姓男子頭部外傷及胸痛，由彰化91送彰化秀傳醫院治療，所幸無生命危險。國道警方也立刻到場蒐證，由於現場大塞車，車陣達3公里，立刻進行交通維護，早上6點多已恢復通車。

警方表示，初判凌晨4點40分許，發生小客車追撞大貨車事故，小客車駕駛受傷。拖吊車得知後趕到現場擺設交通錐時，後方一輛載運氨水的槽罐車57分時直接撞上拖吊車，拖吊車再撞擊黃男導致死亡。槽罐車駕駛28歲陳姓男子酒測未超標，警詢後將依過失致死罪嫌送辦，事故原因及死因仍有待釐清。

警方提醒，車輛載貨行駛高速公路請勿超速，應保持與前車安全距離並注意車前路況，長途行駛請確保休息完整勿疲勞駕駛。提醒駕駛人，在國道發生車禍事故，如果車輛還可以移動、沒有人員受傷，應在快速採證後，立即車儘速移到安全處所，避免後續連環撞。若有人員受傷請依高速公路及快速公路交通管制規則規定，於車道上後方100公尺以上、路肩後方50公尺以上擺設故障標誌，並且隨時注意後方來車，人員勿站立於車道上逗留，並應隨時提高警覺避免二次事故。

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