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公婆堅持「端午節包肉粽」超愛串門子　媳怕爆：擠了快10人

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

台灣疫情持續蔓延，大部分民眾也相當自律，然而仍有人不當一回事。一名女網友發文抱怨，婆家完全沒危機意識，公公平時照樣串門子，眼看端午節將至，公婆竟還堅持包粽子，讓她相當無奈。

女網友在Dcard發文直呼，「台灣的疫情已經那麼嚴重了，搞不懂為什麼還要在端午節前堅持包肉粽？搞一堆群聚，戴口罩也不落實。跟老公說，老公也只會回，該說的他已經跟他爸媽說了，然後叫我不要再唸？」

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她傻眼表示，公公沒事就喜歡到處串門子，口罩也不戴，估計連酒精也不會噴，「時不時來娘家串門子，我爸媽也不好意思噴他們酒精，進屋後口罩也沒有戴？讓我真的很害怕，但又不知道要怎麼做。」

▲吃粽子不發胖。（圖／Pixaby）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

更讓原po無奈的是，平常晚上，公婆還會邀她過去吃飯，一整個空間擠了快10人，讓她超怕成為防疫破口。對此，網友們紛紛回應，「有些人很適合被天擇」、「1922檢舉群聚，罰一罰就怕了」、「可能想要明年變祖先」、「檢舉吧！大義滅親」。

也有人心有戚戚焉，趁機抱怨道「我婆婆也是，而且她朋友每天不同人來家裡找她聊天，如果要求戴口罩、噴酒精，婆婆說會對她朋友感到不好意思，還說這樣別人會不敢來。真不知道為什麼他們都不緊張，沒有危機意識，我自己是怕爆，因為有嫩嬰+懷孕中」、「我婆婆也是打麻將比什麼都重要，好想檢舉她」。

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