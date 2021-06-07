京元電195員工確診！廠區48小時停工消毒清潔　6日晚間降載復工　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府公布科技廠篩檢結果，京元電（2441）累計篩檢7106人、快篩陽性103人、陽性率1.45%、確診人數195人；經過了48小時停工全面性大消毒之後，6日晚間7時20分復工，但京元電表示，因確診移工及匡列隔離的人數龐大，目前人力有限，所以生產線雖恢復運作但仍降載。

▲京元電子確診人數高達195例，廠區停工48小時進行消毒清潔工作，6日晚間7時20分復工。（圖／記者黃孟珍翻攝）

京元電子4日晚間7時20分起，已在廠區進行48小時的消毒工作，6日晚間復工，影響產能百分之3；目前全數員工已經篩檢完畢，染疫者送醫或送集中檢疫所隔離，移工也採1人1室，經向疫情指揮中心請求降載復工並完成現場會勘，昨晚七時廿分夜班重新啟動。

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▲▼京元電子旁邊移工宿舍，7日一早持續用遊覽車將移工載到其它宿舍暫住，要把原有的宿舍全面清空靜置並做徹底消毒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

京元電也表示，原來京元電旁邊的移工宿舍，7日一早持續用遊覽車將住在這裡的移工，暫時搬遷到其它宿舍居住，要把原有的宿舍先作全面清空靜置並做徹底消毒。

另外，苗栗縣政府也結合縣內醫師公會、慈濟基金會6日起連續6天，在京元附近頂埔里設社區設置篩檢站，提供竹南、頭份居民與京元電員工同住者篩檢，第一天就有585人前往快篩，所幸目前都為陰性。

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