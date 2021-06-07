京元電傳有確診者南送　高雄市衛生局：該飯店只收住居家隔離者

▲京元電子竹南廠。（圖／記者黃孟珍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

苗栗科技大廠京元電子淪陷群聚染疫風暴，中央流行疫情指揮中心已緊急成立前進指揮所，希望能避免感染擴大。不過現在卻爆出有一輛疑似來自苗栗、載確診者的遊覽車開到高雄防疫旅館。對此，高雄市衛生局澄清，該飯店是集中檢疫所，只收住居家隔離者，非確診者。

京元電子苗栗竹南廠移工群聚引起國人關注，一輛從苗栗出發、疑似載確診者的遊覽車，報爆出將人送到高雄一間大型防疫旅館。對此，高雄市衛生局表示，該集中檢疫所是收住居家隔離者，非確診者，轄內集中檢疫所為中央流行疫情指揮中心指揮調度。至於高雄飯店是否有收非高雄市居家隔離者，衛生局僅簡單回應：「跨縣市收住部分由中央流行疫情指揮中心指揮調度。」

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衛生局林盟喬副局長補充說明，京元電子的確診者並沒有送到高雄飯店，高雄所有集中檢疫所都是居家隔離者，並沒有確診者。

而為防止廠區染疫事件重演，高雄市針對企業風險管控提出五大原則，包含僱用移工300人以上企業之移工宿舍每房住宿降載，不同僱用公司之外籍移工不得混住；外籍移工依風險等級，擴大篩檢；分艙分流管理，倘公司無法符合標準，則入住一般旅館；科技產業園區與科學園區3天內完成設置篩檢站；限制移動，嚴格管理，每日至少一次工作及宿舍環境清潔消毒並記錄。

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