前同事戶頭破百萬照領3萬紓困金　網分析「1類人」全被排掉

記者黃翊婷／綜合報導

行政院「1988紓困振興專區」7日啟動各項線上申請作業，不少民眾熬夜等到凌晨，就是為了搶在第一時間申請。不過，有網友在PTT八卦板PO文聲稱，前同事5年沒有工作，存款有好幾百萬，卻照樣能領3萬元的紓困金；而這篇文章也意外掀起其他鄉民熱議，並留言嘲諷這波紓困不是排富，而是排勞。

▲疫情衝擊各行各業。圖為華西街觀光夜市人潮銳減。（圖／記者李毓康攝）

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原PO聲稱，前同事已有5年沒有工作，至今仍是待業中，戶頭裡明明有好幾百萬元，卻可以領3萬元的紓困金，反觀他戶頭只有3000多元，還要冒著染疫風險繼續上班，甚至領不到紓困金，這才忍不住PO文感嘆，「紓困4.0？有排富嗎？」

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言嘲諷，「排勞」、「攤商和農民在豪宅裡面笑看你們這些月薪仔」、「現在這種排法，只會排到上班族而已」、「把中階勞工都排掉了」、「乖乖繳稅的都被排掉了，真的搞笑」。

還有部分網友認為，與其針對特定族群發放紓困金，不如全部一起發，「普發很難嗎？」、「至少全發，一人5000元最公平正義」、「真心覺得不公平，一堆沒怎樣的都領得到」。但其實國民黨日前曾提案「每人普發1萬元紓困現金」，一度遭網友罵翻，而擁有多數席次優勢的民進黨尚未對此表態，能否通過還是未知數。

▼一張圖看紓困4.0。（圖／記者曾筠淇製）