東京工大紙飛機比賽　他隨意「揉1紙團」參賽直接奪下冠軍

▲日本網友揉出紙團參加紙飛機大賽，竟獲得冠軍。（圖／翻攝自推特「@bu_iiiiin」）

記者張寧倢／編譯

推特網友@terurunchan是日本東京工業大學一年級的學生，這學期因為修習一門工學通識課程，在期末必須參加紙飛機大賽，他用心製作的紙飛機根本飛不起來，索性就揉了一團紙球參賽，結果一舉奪下第3名。他將此事分享到推特上之後，獲得第1名的同學竟然發文表示，自己也是用紙團參賽。

根據@terurunchan推文指出，紙飛機競賽規則必須以 2 張A3製圖紙以內的材料製作一架飛機，只能用膠水與迴紋針等配重物，但迴紋針不得超過20個，並且不得使用外力發射器。結果他第一次按照規則製作出來的紙飛機根本就飛不起來，於是他決定用製圖紙直接揉成紙團參賽，結果竟然獲得第3名的佳績，事後他拍照上傳推特稱，「把紙揉成一團丟出去就拿到獎狀了」。

令人意外的是，另一名網友@bu_iiiiin隨後留言表示，「沒想到還有人跟他有同樣的想法」，並且曬出紙飛機大賽的第1名獎狀，與自己在比賽中使用的紙團。兩人的推文都獲得網友廣大迴響，至今合計已經有超過2萬人按讚、5000多人轉發，許多網友紛紛留言表示，「奇蹟發生了」、「有夠厲害的思考轉換啊」、「這是什麼東西，好好笑」。不過@terurunchan也說，今年還可以，但這方法曝光之後，明年可能就行不通了。

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