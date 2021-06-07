　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1508萬紅色小牛自撞分隔島「車頭爛毀」！　長腿妹肇事嚇傻先跑

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一輛要價1508萬元起跳的紅色藍寶堅尼小牛（Huracan Coupe V10）超跑今（7日）清晨4時許行經台64快速道路時，於板橋民生路匝道口自撞分隔島，車頭當場爛毀內凹成V字型，車內安全氣囊也爆開；警消獲報到場後，一度遍尋不著駕駛人，直到約10分鐘後，一名身材姣好、雙腿修長的徐姓女子才跑回現場，自稱是駕駛人，確切事故因還有待警方釐清。

▲▼新北板橋台64超跑小牛自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲藍寶堅尼小牛自撞分隔島，車頭嚴重損毀。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，這起車禍發生在清晨4時28分，當時該輛小牛超跑於台64上行駛，從八里往新店方向前進，不料經過板橋民生路匝道口時，卻不慎自撞分隔島，不但車頭爛毀，安全氣囊也爆開；警消獲報到場後擔心車內有人受困，但探頭一看卻未見車內有人，一時之間遍尋不著駕駛，聯繫上車主吳男（32歲）後，吳表示該車已借予徐姓女友人使用；約10分鐘後，雙腿修長的徐女才一臉驚慌跑回現場，表示自己就是駕駛，撞車後因太過慌張，一時之間不知道該怎麼辦，才會選擇先逃離現場。

警方依規定酒測，徐女並未酒駕，後續將調閱監視器釐清駕駛者是誰、以及詳細事故原因為何。

▼警方第一時間遍尋不著駕駛，直到約10分鐘後，駕駛徐女才折回現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北板橋台64超跑小牛自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北板橋台64超跑小牛自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北板橋台64超跑小牛自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北板橋台64超跑小牛自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北板橋台64超跑小牛自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北板橋台64超跑小牛自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

《德州電鋸殺人狂》女星確診新冠肺炎　年僅30歲病逝！

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

即／北市中山區驚傳夫妻在家同天猝死

拍完婚紗趕場約炮！特戰夫拋網美妻狂劈腿

新莊「億級雜貨店老闆」」遭綁撕票　主嫌竟是警察

把少女載進摩鐵！2男「1天連戰4次」下場慘了

屏東夫妻爬山遇大雨　提早折返夫竟失蹤亡

國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

阿伯不戴口罩　被勸竟拿尖錐傷人

7人半夜約聊　最少罰42萬

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

快訊／全台警+3確診　保一總隊首傳染疫

紅色小牛自撞　長腿妹肇事嚇傻先跑

更多熱門

相關新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

台灣新冠肺炎疫情延燒，目前累計全台有260人染疫病逝，平均死亡率為2.1%，高出全球死亡率2%。行政院今（7日）拍板，三級警戒延長至6月28日，全國中小學同步停課至暑假。

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

即／高雄地下機車道連環撞　5人送醫

即／高雄地下機車道連環撞　5人送醫

三級警戒延長至28日？最快今公布

三級警戒延長至28日？最快今公布

母信義區安養院染疫亡　他嗑3個頭抱骨灰罈崩潰

母信義區安養院染疫亡　他嗑3個頭抱骨灰罈崩潰

關鍵字：

超跑小牛藍寶堅尼台64板橋影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面