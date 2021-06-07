1508萬紅色小牛自撞分隔島「車頭爛毀」！　長腿妹肇事嚇傻先跑

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一輛要價1508萬元起跳的紅色藍寶堅尼小牛（Huracan Coupe V10）超跑今（7日）清晨4時許行經台64快速道路時，於板橋民生路匝道口自撞分隔島，車頭當場爛毀內凹成V字型，車內安全氣囊也爆開；警消獲報到場後，一度遍尋不著駕駛人，直到約10分鐘後，一名身材姣好、雙腿修長的徐姓女子才跑回現場，自稱是駕駛人，確切事故因還有待警方釐清。

▲藍寶堅尼小牛自撞分隔島，車頭嚴重損毀。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，這起車禍發生在清晨4時28分，當時該輛小牛超跑於台64上行駛，從八里往新店方向前進，不料經過板橋民生路匝道口時，卻不慎自撞分隔島，不但車頭爛毀，安全氣囊也爆開；警消獲報到場後擔心車內有人受困，但探頭一看卻未見車內有人，一時之間遍尋不著駕駛，聯繫上車主吳男（32歲）後，吳表示該車已借予徐姓女友人使用；約10分鐘後，雙腿修長的徐女才一臉驚慌跑回現場，表示自己就是駕駛，撞車後因太過慌張，一時之間不知道該怎麼辦，才會選擇先逃離現場。

警方依規定酒測，徐女並未酒駕，後續將調閱監視器釐清駕駛者是誰、以及詳細事故原因為何。

▼警方第一時間遍尋不著駕駛，直到約10分鐘後，駕駛徐女才折回現場。（圖／記者陳以昇翻攝）