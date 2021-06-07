母信義區安養院染疫亡　監視器看最後一面　他嗑3個頭抱骨灰罈崩潰

記者鄒鎮宇／綜合報導

「今天捧著裝著妳的骨灰罈，這是最後一次抱妳了…」在國外擔任導遊的孔先生表示，他的媽媽在信義區某安養院被傳染新冠肺炎，確診3天後不幸離世，讓他的心好痛，只能祈禱下輩子再當媽媽的孩子。

據《東森新聞》報導，孔先生表示，他起初看到新聞報導信義區某安養院的照服員去萬華確診，返回安養院後傳染多名住民，當下因沒公布安養院名稱，他也不知情，直到安養院寄簡訊通知，他才知道媽媽確診了。

孔先生說，他當下請求護理師，要進去媽媽病房時，拜託轉達「全家人都在等著媽媽回來，請媽媽加油」的訊息，沒想到孔媽媽進入醫院後病情不斷惡化，依靠存氧、抗生素及類固醇，血氧依然只能到95。

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▲▼孔先生只能透過監視器畫面見媽媽最後一面。（圖／東森新聞）



孔先生難過地說，媽媽確診3天後不幸離世，最後一面他也只能透過病房監視器察看，尤其當護理長輕輕地拉開棉被的當下，每一個畫面都讓他心很痛。事後，他只能先嗑3個頭，再捧著骨灰罈對媽媽說「這是最後一次抱妳了」。

孔先生表示，爸爸對媽媽非常溺愛，兩人喜歡熱鬧，也愛出席宴會等活動，如今愛熱鬧的媽媽的後事只能簡單處理，讓他悲從中來，希望類似的慘劇別再發生，下輩子還想當媽媽的孩子。

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