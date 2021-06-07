膽囊自製「100粒黑珍珠」！15歲獨生子嗜吃炸雞　醫生照X光驚呆

▲一粒粒結石好似珍珠。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

杭州蕭山15歲少年五嵐（化名）從小嗜吃炸雞，幾乎可說是無雞不歡，平常160公分高80公斤重的他在家人朋友眼中就是一個小胖子，而家中因為只有這麼一個獨子，家人也都慣著他想吃什麼就吃什麼，直到今年一天他只要一吃炸雞就開始肚子痛，幾個月後竟然從膽囊內取出100多顆黑色光滑球體，宛如珍珠奶茶裡的黑珍珠，原來全部都是膽結石。

五嵐從今年2月起，只要一吃下心愛的炸雞就會肚子痛，讓他身體難受心裡也難受，原本家人以為是腸胃炎，但情況到了5月變得相當嚴重，即便到醫院吃藥打針都止不了痛，之後循醫師建議做腹部X光檢查，才終於發現腹痛原因，原來就像貝殼會生成光滑亮麗的珍珠一樣，五嵐的膽囊也結了大量的結石。

醫師告訴五嵐家長，他的膽囊壁原本應該如紙片一般薄，如今卻已經長到3公分厚，必須動手術切除膽囊，取出腫脹光滑如芒果一般的膽囊後，竟從裡面取出了100多粒「黑珍珠」，每個大小不均，但都和彈珠一樣既圓又亮，包括醫師在內都覺得不可思議。

事實上大陸愈來愈多年輕人好發膽結石，幫五嵐進行膽囊切除術的醫師在前一個用，同樣替另一位14歲的少女進行相同手術。少女虹早（化名）平時生活作息極不規律，經常熬夜苦讀又睡得晚，不吃早餐就去上學，今年初開始感到胃痛，尤其吃過油膩的東西後胃痛更強烈，去醫院檢查才發現膽囊發炎。

醫師經各項評估判斷虹早的膽囊已無法保留下來，於是開刀將其取下，從膽囊裡取出一個直徑2公分如紅棗一般的結石。年輕人的膽結石相比成年人而言，症狀通常更隱匿，但醫師表示其實有跡可循，膽囊痛相比腹痛的位置會是在右上腹，屬於陣發性疼痛，通常是吃完油膩食物後容易發生，右肩和背部也常會跟著疼痛，還有就是吃完油膩食物會感到腹部隱隱作痛、保障和打嗝的情況，也可能是症狀之一。