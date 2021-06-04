速食店外送炸雞…撕開竟是藍綠色「炸抹布」　她氣壞po網投訴！

實習記者徐于文／綜合外電報導

菲律賓女子佩芮（Alique Perez）日前在速食連鎖店外賣中，驚見一條藍綠色的「油炸抹布」，影片迅速在網路上流傳，許多網友紛紛在速食店留下「太噁心」、「太失望」等評論，餐廳現已關閉調查。

佩芮透露，當日透過Grab外送平台訂購「快樂蜂」（Jollibee）餐點，當下幫兒子切雞肉時發現完全切不斷，撕開麵糊後竟發現裡面居然是藍綠色的，原來這根本不是炸雞，而是一條炸抹布。

她將影片上傳臉書，影片迅速在網上分享近10萬次。她在影片中大罵，「怎麼能把抹布放在麵糊裡，然後再把他炸了」，更強調「這是史上最糟糕的經歷」。佩芮強調，自己再也無法正常看待速食，「以前都覺得抱怨訂單有怪物的客訴都是假的，現在我知道這種事真的會發生。」

快樂蜂立刻發出聲明，已下令當事店面停止營業，將會「徹底審查，並對團隊進行培訓。」據菲律賓《食品安全法》，食品處理不當最高可處6300美元罰款（約新台幣18萬），並強制關閉6個月。快樂蜂在菲綠賓擁有超過1150家餐廳，比麥當勞還多，而2020年也擴大到美國與加拿大，發展速度極快。

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