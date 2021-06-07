才認識2天！印度淫狼研究生跨坐日本嫩妹　不理「STOP！」硬上





▲印度研究生不顧日籍女大生拒絕，性侵得逞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者吳銘峯／台北報導

來台念研究所的印度籍男子阿蘇（化名），認識同校20歲的日本籍女大生，阿蘇邀女方到宿舍內喝酒聊天，最後竟跨坐在身上，不顧嫩妹多次哭喊「STOP！」，性侵得逞。一審判刑3年半，二審竟判無罪，更一審又改判回3年半。案經上訴，最高法院審理後，7日駁回上訴定讞。

判決指出，阿蘇來台後，在南部某公立大學攻讀機械研究所，2017年6月16日經由朋友介紹，阿蘇認識日本籍的女大生，2人以英文溝通。隔天晚上8點許，阿蘇以臉書即時通傳訊息邀日籍嫩妹外出喝酒，兩人原本在校內超商喝啤酒，直11點超商打烊後，男邀女到宿舍內喝酒聊天。到了凌晨1時，阿蘇說這時離開宿舍會被他人發覺，等到3、4時再離開比較妥當，阿蘇還拿出暖男樣，說如果嫩妹累了可以在床上休息，並保證不會騷擾她，嫩妹才躺在床上查看手機訊息。

不久，躺在地上的阿蘇說地板冷，希望能上床躺在嫩妹身邊？嫩妹不好意思反對，阿蘇就躺在嫩妹身邊，幾分鐘後，阿蘇直接掀開嫩妹裙子、撥開內褲，用嘴巴舔吻嫩妹；嫩妹大驚，不斷喊「STOP！STOP IT！PIEASE STOP！」。阿蘇不理會，甚至戴上保險套，準備提槍挺進，但嫩妹不斷發抖、哭泣，阿蘇才終於停止，4點多將嫩妹送出宿舍。嫩妹離開後報警提告性侵，阿蘇遭提起公訴。

法院審理時，阿蘇否認違反意願而性侵，辯稱雙方進入宿舍前，已經有擁抱、親吻等親密動作，以為嫩妹願意與他發生關係，才會更進一步；而當他戴套後，發現嫩妹哭泣發抖，也停止繼續性侵，沒有繼續違反意願侵犯。一審法院不採信，認定有罪判刑3年6月。

案經上訴，二審台南高分院改認定阿蘇當時無法分辨嫩妹有拒絕的意思，並非故意違反意願而侵犯，逆轉改判無罪。二審判決遭撤銷發回後，更一審又改認定有罪，仍判刑3年6月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

▼印度研究生在學生宿舍性侵日籍女大生。此為示意圖。（圖／PAKUTASO）