4歲女童在哥哥生日被豹叼走　家人傷心目睹「遺體被啃一半」





▲女童開心幫哥哥過生日，卻被豹叼走。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度斯里納加爾市(Srinagar)4歲女童阿達(Ada Yasir Mir)在哥哥的生日派對上突然失蹤，後來發現是被一隻野豹叼走，家附近只找到她常帶在身邊的娃娃，家人大規模搜尋好幾個小時後，才在森林中找到她被啃食一半的遺體。

這起不幸事件發生在3日，叔叔艾哈邁德(Aijaj Ahmed)表示，平時待在媽媽家的阿達，當天為了慶祝7歲阿里(Ali)哥哥生日特別回來，家人們正要切蛋糕時，沒想到獨自在外面散步的她突然遭野豹叼走，家人只聽到她發出一陣淒慘叫聲，人便不見蹤影。

當地居民控訴，好幾個月前他們就曾警告官員，附近看到野豹出沒，然而當局卻沒有任何作為。艾哈邁德表示，曾有人拍到一群野豹在家附近的苗圃出沒，苗圃因為長久沒有人管理變成一片森林，如今出事政府才派人來修剪並整理樹木，「這是他們多年來早就該做的」，控訴有關當局應該要為阿達的死負責。

不過當地野生動物管理部門反駁，女童的死不應該是他們的責任，「我們多年來一直努力向每一戶居民呼籲安全意識，要他們不要讓孩子獨自出門，尤其是清晨和黃昏以後，受害者的家十分靠近苗圃，然而卻沒有架設任何保護措施，才會導致事件發生」。