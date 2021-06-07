全國三級警戒擬延至628「繼續停課」　最快今天宣布

▲全國三級警戒擬延至6/28。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣新冠肺炎疫情延燒，目前累計全台有260人染疫病逝，平均死亡率為2.1%，高出全球死亡率2%。針對是否要將三級警戒延長至6月28日，指揮中心指揮官陳時中6日並未否認，僅表示本周「會由行政院統一對外公布」。行政院發言人羅秉成6日晚間表示，因涉及跨部會事務，最快6月7日的疫情會議後宣布。

此波疫情爆發以來，台北市和新北市率先從5月15日升至三級警戒，全國則於同月19日升級，原本警戒將於5月28日結束，後又延長警戒至6月14日。由於本土確診並未明顯下降，傳三級警戒要再延長至6月28日，全國中小學同步停課至暑假。

對於是否延長三級警戒至6月28日以及全國延長停課一事，行政院長蘇貞昌6日受訪時並未正面回應，他表示，大家知道疫情嚴峻，所以行政院沒有什麼週休二日，5日密集開會，6日一早也召集相關會議討論。

蘇貞昌說，端午節要到了，拜託國人同胞還是盡量不要移動，用視訊、用電話聯絡，這個時候不要再去搶什麼票，否則南來北往，把病菌帶來帶去，反而最不利，相信大家都能諒解，家人都能體諒。

陳時中6日在記者會上表示，有關於延長三級警戒相關的問題，會再報到行政院，再與各部會商量，預計本周由行政院統一對外說明，但也再次強調「沒有升級第四級的問題」。

羅秉成6日晚間指出，指揮中心已提出疫情評估及專家意見，並向蘇貞昌報告。他說，若要再延長疫情警戒期，民生各方面勢必都會受到影響，這涉及到跨部會的事務，但細節都需待指揮中心的專家小組做最後確認，目前還沒有定案。

至於目前實施的三級警戒，羅秉成指出，距離6月14日還有一段時間，可以觀察疫情變化。他強調，行政院每天都會召開全國疫情會議，最快可能7日會後發布，但最終還是要看指揮中心和學者專家的意見，以及疫情狀況而定。

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