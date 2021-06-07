3級警戒延至6／28　洪孟楷提3訴求「每人普發1萬」...報稅延至7月

記者黃巈禾／台北報導

行政院7日宣布，全台3級警戒延長至6月28日。對此，國民黨立委洪孟楷提出3點訴求，其中一項就是每人普發1萬。

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）



洪孟楷7日在臉書提出3點訴求，包括報稅延長至7月底，每年繳稅是國人應盡的義務，然而受疫情影響6月避免出門群聚，財政部應主動宣佈個人所得稅繳納延長至7月底，讓28日後降低警戒標準，國人有1個月時間主動報稅，才能讓民眾放心。

洪孟楷指出，全民普發現金1萬，這波疫情影響1個半月的正常生活，即便28日降低警戒，能否回到往日仍是未知數，太多民眾生活受影響，已到了捉襟見肘的地步，全民普發1萬，這是維持基本飲食需求的救命錢，不分產業、職業別，才能有效照顧，可以鼓勵有錢人或不受影響的少部分民眾，收到現金後捐贈給地方政府做防疫基金使用，讓有能力者多付出一些，普發照顧每個需要幫助的國人。

另外，洪孟楷表示，專案放寬疫苗捐贈，疫苗、疫苗、還是疫苗，有集體免疫力，才能真正解除疫情的威脅，既然都有熱心企業家如郭台銘，以及佛光山等團體願意捐贈，政府確實能以專案優先處理安全無虞合格的疫苗進口，這是救命、更是讓台灣恢復正常生活的關鍵，請別再官僚文化，儘速專案核准進口。

洪孟楷說，以上3點是著眼於減輕負擔、緊急紓困、集體免疫的3大面向，延長到28日相信是艱難的決定，既然行政院已做出決策，代表中央地方一條心共同抗疫，請政府聽到人民的吶喊，也請大家配合3級警戒的決策。