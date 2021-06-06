人流增加疫情會升溫！柯文哲籲「端午待在家」：北市好不容易壓制住

記者袁茵／台北報導

端午節連假即將到來，然而國內疫情仍嚴峻，外界擔心移動潮造成疫情更加升溫。台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，上一波疫情與母親節人流有關，如果端午節增加人流，疫情隨時會增加起來，呼籲民眾盡量待在家中。

面對北市疫情仍嚴峻，台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對市場採「身分證字號尾數分流」、美國3名參議員快閃訪台宣布提供75萬劑疫苗、全台免費施打新冠疫苗等事件做說明。

被問到自發性封城三週後，市民已有疲態、外出漸增，面對端午節可能出現大量移動人潮，有沒有可能再創疫情高峰？若未來自發性封城也難控制，有無規劃採取更嚴格管制措施？對此，柯文哲表示，他知道人久了會疲乏，所以還是那句話，「用必要手段來維持三級管制效果。」

柯文哲向市民呼籲，上一波疫情跟母親節人流有關係，自己看北市每天救護車使用量、防疫旅館和專責病房空床數，就知道現階段北市疫情已有壓制，但下一步就是慢慢將疫情撲滅、處理，「如果又開始增加人流，疫情隨時會增加起來。」

柯文哲強調，要民眾乖乖待在家，不是要民眾在家開party、打麻將，「做疫調發現，好幾個疫情都是打麻將來的，叫你在家，不是叫你在家呼朋引伴來打麻將，這還是有可能感染。」

另外，柯文哲於開頭說明疫情時，提及關於居家隔離人數部分，他也說道自己近日看新聞顯示，端午節車票都賣完了，上一波疫情是因為母親節的人流，現在好不容易壓制住，所以還是那句話，「下週端午節，勸大家盡量留在家。」不過留在家「也不是叫你躲在山洞裡面」，盡量保持聯絡、視訊。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）