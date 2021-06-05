大雷雨夜炸！鋒面發威最強時　氣象局示警「對流雨彈」半徑恐百公里

▲台南、彰化、雲林3縣市大雷雨持續一小時 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

雨神狂轟！中央氣象局5日晚間8時許陸續針對台南、彰化、雲林3縣市發布「大雷雨即時訊息」災防警告，旺盛對流發展伴隨雷擊、強陣風，其中台南將持續時間至9時15分，此外持續針對全台20縣市發布「豪雨特報」，苗栗以南將出現局部豪大雨，預報中心課長林秉煜指出，晚間至6日（周日）是這波梅雨鋒面影響最明顯時刻，西半部、宜花、澎湖都會出現豪大雨。

林秉煜指出，受梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局晚間持續發布大雷雨即時訊息，雷達回波圖顯示，黃、紅色表示對流發展旺盛，對流從海上移進，加上西南風增強遇到陸地，在陸地附近發展的更強，苗栗以南、屏東降雨明顯，北部、東北部局部地區，以及西南部沿海的累積雨量都是小尺度對流移進的結果。

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▲梅雨鋒面發威最強時刻！全台20縣市豪雨特報。



林秉煜表示，深夜至明清晨中尺度對流發展起來，會比小對流更大，半徑恐達幾百公里，範圍影響廣，因中尺度發展生成位置不容易掌握，氣象局將逐3小時更新定量降雨預報，滾動式發布大雷雨即時訊息及豪雨特報，西半部地區宜蘭、花蓮、澎湖有局部大雨，苗栗以南有局部大豪雨，南部山區也有局部豪大雨，預估晚間到6日是下雨最明顯時間，提醒民眾，劇烈天氣短延時強降雨將伴隨雷擊和強陣風。

【豪雨特報】範圍：

大雨警戒地區－北北基、桃竹、宜花東、澎湖。

豪雨警戒地區－苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏。

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