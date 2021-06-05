蔡英文憂竹科疫情　已成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」

政治中心／台北報導

國內疫情持續嚴峻，今日新增死亡案例37人，而位於苗栗的IC封測大廠京元電、超豐電陸續爆出群聚感染。總統蔡英文5日下午在總統府發表談話，針對苗栗科學園區的感染狀況，她親自致電給苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護所有人的健康，也鞏固國家重要產業的安全防線。

▲蔡英文發表最新防疫談話。（圖／翻攝蔡英文臉書）



蔡英文表示，從今天指揮中心公布的確診跟死亡人數，相信大家都注意到疫情仍然嚴峻。除了雙北市之外，在苗栗的科學園區的感染狀況也令人擔心。更讓我們心疼不捨的，是不少年長、慢性病的重症患者最後抵抗不了病毒的摧折，離開了我們而去。

因此，蔡英文已經交代指揮中心，除了疫情防治之外，也要持續強化醫療能量，來降低重症患者比例和死亡率。因為死亡案例以長者居多，而後續的疫苗施打，年長的國民也將列為優先接種的對象。

蔡英文說，指揮中心昨日起已經在苗栗設置前進指揮所。她也已經打電話給徐耀昌縣長、楊文科縣長，告訴他們只要有任何需要中央協助的事，我們一定會全力以赴。

蔡英文強調，因為竹竹苗是共同生活圈，也是台灣科技產業的重鎮，並指示林智堅，徐耀昌、楊文科，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護區域內所有人的健康，也把國家重要產業的安全防線鞏固起來。

幾天前，蔡英文指示國防部，全力支援新竹篩檢站的設立，在國軍弟兄姊妹的全力投入，18個小時內，迅速完成設置工作，今天早上「竹科專案篩檢站」已經開始運作，接下來，務必把疫情防線守住。

蔡英文提到，目前中央疫情中心在苗栗設置的前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，這兩天已經協助電子廠宿舍降載、廠區分流作業，實施大量篩檢、以及保留和擴大全縣的醫療收治能量。

蔡英文也說，這一波的疫情涉及移工，勞動部已經投入協助確保移工在工作職場、生活安置都合乎防疫的需要，也會持續強化衛教宣導的能量跟速度，讓移工朋友能夠快速理解，在疫情嚴峻期，各項防疫的加強措施，協助他們維護健康安全，一起努力守住台灣的疫情。

蔡英文強調，過去這三天以來，疫情狀況仍然緊張，政府一定會盡全力來控制，也希望各縣市首長持續跟中央政府加強合作，例如對於傳統市場、批發市場的人流管制，後續疫苗接種的規劃安排等等，一起在最短的時間內把疫情控制下來。

蔡英文呼籲國人，忍耐一時的不便，這幾天盡量待在家裡，不要出門。大家待在家，就是減輕前線醫療、防疫人員的負擔，我們繼續加油努力。