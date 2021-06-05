AZ疫苗紙盒見「meiji」商標！眼尖網友一查　秒被事業版圖嚇傻

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，紙盒上印有meiji的商標。（圖／食藥署提供）



記者柯振中／綜合報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，目前由食藥署進行檢驗。不過，有眼尖的網友發現，疫苗的包裝盒上有「meiji」的標誌，好奇一查才知道，原來該公司不只做冰淇淋、巧克力，事業版圖還橫跨農藥、醫療用品、動物疫苗等，超狂的發現引起網路討論。

一名網友在Twitter上分享，日本的AZ疫苗盒子上印有「meiji」（明治）的商標，查了以後才發現，原來冷鍊運輸是由該公司負責，就是「做冰淇淋的那間公司」。

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▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，冷鍊運輸的廠商竟是meiji公司。（圖／食藥署提供）



貼文在網路上引起討論，也有人在下方補充，日本企業很愛「亂點技能樹」，除了冰淇淋、巧克力，以及冷鍊運輸以外，明治公司還跨足農藥、醫療用品、動物用疫苗等產業，產品還有運動營養品、非處方藥等等，企業版圖令人驚訝。

實際查看食藥署提供的疫苗照片，的確可在外包裝盒的左下角看見「meiji」的商標，原先都是在超市貨架上看見的標誌，如今卻出現在疫苗包裝盒上，讓許多網友感到相當驚奇。

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