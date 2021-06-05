苗栗前進指揮所設立「Day2」　王必勝公布進度：釐清初步感染狀況

▲苗栗前進指揮所設立第二天，指揮官王必勝公布工作進度。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

苗栗電子廠疫情延燒，指揮中心醫療應變組副組長王必勝奉命設立前進指揮所，協助防疫工作。王必勝5日在臉書解釋工作近況，目前初步的感染狀況已釐清，後續將依照疫情資訊判斷，進行明快處理。

王必勝在臉書上紀錄「設於京元電子的『前進指揮所』，第二天」，並解釋工作狀況。王必勝說，目前員工快篩已全數完成，除了採檢團隊以外，員工也相當辛苦，要冒著雨排隊、採檢，還好動線經過防疫醫師調整、優化，不但更安全，也變得順暢，秩序維持得不錯。

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王必勝指出，行政院、指揮中心全力支援各部會的資源，讓前進指揮所處理確診者就醫、移工隔離安置、人員安撫、秩序管理等工作時，以高效率完成。

▲王必勝指出，初步感染狀況已釐清。（圖／指揮中心提供）



此外，王必勝也說，目前初步的感染狀況已經釐清，接下來會依照資訊判斷，來做明快處理。

指揮中心指揮官陳時中4日上午與縣府視訊會議，派醫療應變組副組長王必勝前往苗栗，設立「前進指揮所」，率領4名防疫醫師，協調現場工作。王必勝4日深夜抵達苗栗時，發文解釋當地狀況，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況」，所幸經過一天的努力，狀況改善許多。

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