強化南科防疫　台南市府射出防疫3箭

▲台南市長黃偉哲說明南科防疫作法及端午連假請民眾「三不一多」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市南科與竹科、中科都是台灣的一個經濟發展的重要的區域，所以確保經濟發展能夠持續進行是非常重要的，那確保這個園區裡面的工作人員，能夠在一個安全、健康的環境裡工作，也是相對非常重要，台南市政府執行「南科防疫3政策」，強化南科的防疫措施，確保安全。

黃偉哲說，大家都知道，許多高科技廠都是在一個無塵室，密閉的空間裡面長時間工作，所以說如果中間有發生確診者進入的話，它的傳染鏈跟傳染過程是非常快的，因此我們會因應勞動部的要求，對於科學園區的一些廠區的宿舍，還有工作環境，還有餐廳要全面進行清潔消毒，嚴格管制分艙分流來進行，另外對於移工的轉換、調派，這個部分都暫時停止，他會要求勞工局會同衛生局人員，對於移工宿舍還有大型的移工場所來加以稽查，另外也會要求警察局，還有配合勞工局，來對於移工們容易群聚的地方來加以查察，那這個時候可能就要做很嚴格的處理了。

黃偉哲指出，對端午節部分，這波的返鄉潮，至少到4日為止定位的部分至少有6萬人，那所以說，這個6萬人回到中南部，的確也是讓人家值得特別注意的，因為如果我們沒有辦法做好這個防疫工作，那對於返鄉的年輕人也好，或是這個北漂的游子返鄉，真的不敢保證一定不會發生一波新疫情，只能盡量做好防疫措施，那麼我們要宣導的是端午節防疫，希望有「三不一多」，第1個盡量在這個時候不要返鄉，原地過節，我們鄰里要提醒；那麼第2個，我們希望不要群聚，這個時候不要再做所謂納骨塔祭拜這個部分，那不要移動，我們希望不管是台鐵、高鐵、國道、客運，這個時候車班要減班，減少流量運量；第4，希望多宅配，許多這個物資，包括要給遠方的遊子，家鄉的關懷這些物資，可以的話，盡量用宅配遞送的方式減少人員回來過節的方式。

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