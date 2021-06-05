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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南市府駁「南科企業主管先打疫苗」　徐巧芯列3疑點：不要再搞鬼了

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

京元電子苗栗竹南廠移工群聚引起國人關注，有網友踢爆，台南市府疑有意讓南科台南園區內「各會員廠商」的公司決策主管，列第二類優先施打疫苗對象，台南市府出面駁斥，直指這是謠言，並揚言提告。對此，台北市議員徐巧芯5日列出南市府3個邏輯矛盾，直批「不要再搞鬼了」。

鑑於京元電子群聚疫事件，台南市長黃偉哲4日表示，對於移工部分台南市會加強防疫管理，尤其南科是台灣經濟重鎮，台南市已超前部署，完成篩檢站與醫院合作，避免發生類似情事。不過晚間，有網友在PTT爆料，指台南市副市長戴謙要求南科管理局局長蘇振綱整理名冊，將園內「各會員廠商」提供的第二類防疫核心人員，列為疫苗優先施打順序，但附註二中卻寫明「尊重各公司之作業」；加上，該網友突然接獲很多工廠的朋友指「負責公司決策主管」，屬第二類防疫核心人員，讓他不禁起疑，市府是為企業重要主管開後門。

根據中央流行疫情指揮中心2021年2月26發表的「COVID-19疫苗公費接種對象」，第二類人為中央及地方政府防疫人員，包括，一、維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員；二、衛生單位第一線防疫人員；三、港埠執行邊境管制之海關檢查（Customs）、證照查驗（Immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（Quarantine）、安全檢查及航空保安（Security）第一線工作人員等總共7項；然而未有一項提到含公司醫護，也完全沒有涉及企業重要主管。

▲網友流傳台南疑有意讓南科廠商高層優先施打疫苗。（圖／翻攝自PTT）

▲網友流傳圖。（點圖可放大／翻攝自PTT）

對此，台南市政府5日回應，有眼尖的網友發現，4日晚間網路爆料的「通知」內容，強調「明（7）日中午前」提供，既然還沒造冊送市府，哪裡來的特權施打疫苗？

台南市府表示，將與南科管理局研究，依《傳染病防治法》針對造謠行為，追究其法律責任；而戴謙也強調，有關相關疫苗施打序位，台南市政府將依中央流行疫情指揮中心的指引及衛生單位的規定辦理，並非如同網路流傳優先予企業重要幹部施打等情事。

另外，在《聯合報》報導中，戴謙表示，為避免南科產生疫情破口，台南市政府超前部署與南科緊密合作，預先調查園區事業單位在防疫第一線相關人員，如廠醫、廠護、協助公司居檢人員服務及清潔保全等，以利未來疫苗大量抵達時，能夠加速接種效率，確保南科營運與員工健康無虞。

不過，徐巧芯5日質疑，台南市府最新的回應是說只是在「調查」，以利未來優先施打，並沒有給他們打，但這裡面有幾個邏輯矛盾的地方：

第一，「第二類是現在已經開打的族群，你現在的調查把他們放在第二類，形同是讓他們未來可往前插隊。我的判斷就是因為被爆料出來，所以不敢再繼續這種特權的方式，趕快縮起來。」

第二，「台南市政府的確有進行調查，似乎意味著網友爆料的圖片為真，否則全盤否認即可。」

第三，「沒有回應在該圖『備註二』提到的，南科送的名單市府不會進行審核是什麼意思。照理說所有的名單都應該造冊並且審核，避免有非屬於目前開放類別者偷渡進來施打，以身分別跟名單審核已經是最基本的底線，台南市政府大剌剌地說『尊重廠商』，完全是放棄了市府為民守護權益的任務。」

徐巧芯批評，簡單來說，這件事早傳的到處都是，而且就是因為台南市政府差點開了先例，導致很多其他的企業跟廠商到處在問其他的縣市政府有沒有這類「安排」，已造成各縣市的困擾，「拜託台南市政府可以就此打住，不要再搞鬼了」。

▼徐巧芯臉書發文。（點圖可放大／記者蘇晏男攝）

▼徐巧芯臉書發文。（圖／記者蘇晏男攝）

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