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快訊／到宅快篩隊首次出動！板橋1家6口5人確診　91歲阿嬤陰性

▲同仁醫院院長張澍平加入新北市到宅快篩隊 全副防護裝備準備出門服務。（圖／社會局提供）

▲同仁醫院院長張澍平加入新北市到宅快篩隊，為板橋確診者家人、獨自留在家中的阿嬤篩檢。（圖／社會局提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市成立到宅快篩隊，4日晚間接獲通報後，立即安排5日前往板橋91歲蔡姓阿嬤家做快篩，阿嬤一家6口，其中5人均已確診分別到檢疫中心和防疫旅館隔離，但阿嬤因行動不便無法親自到快篩站篩檢，經快篩隊新店同仁醫院院長張澍平到宅親自採檢和做PCR檢測，其中快篩試劑幸運呈現陰性，但張澍平不敢大意，PCR仍送檢測。

張澍平提醒，從台北趕回照顧的家屬，暫且不要去接觸其他確診家人的房間和物品，照顧期間必須全程戴上口罩，勤洗手，隨時量測阿嬤的體溫，注意有無咳嗽發燒等狀況。

社會局長張錦麗表示，到宅快篩隊服務的對象為家中有確診被隔離者，但同家內還有年老長輩、未成年子女或身心障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，因此特別提供到宅快篩服務，至於案件來源，從警察局疫調中心、新北市居家檢疫隔離關懷中心和社會局社工關懷中心，在服務過程中，發現有符合需求的家戶，即至Google表單中填列通報。

張錦麗表示，這位板橋91歲蔡姓阿嬤一家6口有5人確診被隔離，由台北另位家屬趕回來照顧，急需要協助快篩，因此新北市到宅快篩隊即刻安排進場，除幫助阿嬤確認是否染疫，也教導家屬各項衛教知識，學習正確的照顧方式，以減輕家屬的焦慮。

張錦麗表示，非常感謝同仁醫院張院長和護理師、醫檢師願意不計風險，為了仁醫的使命，助人的志願，勇於率先加入市府到宅快篩隊，也歡迎其他基層醫事團隊，包含醫師、護理師等，也能見賢思齊一起加入市府到宅快篩助弱勢的行列，讓弱勢獲助，家人安心一起做好守護健康與照顧。有意者可與社會局劉倩如科長0905152006或新北市通報專線居檢中心89535599分機1520，或同仁醫院聯絡。

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