懶人包／新北菜市場門牌、身分證尾數分流　各區管制規定出爐！





▲新冠肺炎影響，市場採人流管制。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

全國進入三級警戒已達三週，雙北市場、大賣場不斷出現群聚現象，自治會紛紛祭出管制措施，板橋菜市場以身分證末碼單雙分流，中和以門牌單雙數分流，各區菜市場分時段禁入汽、機車市場。

板橋區傳統市場、黃昏市集及夜市實施主要入口處設置管制站，嚴格實聯制、酒精消毒、量體溫。傳統市場除周一休市外，啟動人流管制，以身分證末碼單雙分流，單數週三五日採買，雙數(含0)週二四六採買。

區公所指出，自110年6月起，禁止汽機車進入市集範圍，增加民眾採買空間並降低人車交織及群聚風險。自治會或集中區內每各攤位或店家，如無法做到就要求休市、停業。

至於新莊區菜市場作為，要求攤商務必退出標線外，依道交條例強化管理作為，一律不准違停，還路於民，讓採買動線順暢，加速採買速度。市場內未劃標線線之巷弄違規停車，一律取締或勸離，請自治會要求攤販清出空間，若未能落實人流管控，採小區域（巷弄內）停業或強制執行人流管控，於停業期間進行環境消毒工作。

區公所每日搭配巡視員警，均隨身佩帶行車記錄器及照相，隨即回報人流狀況，遇有屢勸不聽者，隨即通報防疫中心派員取締。

板橋：

身分證尾數單數：週三、五、日

身分證尾數雙數(含0)：週二、四、六

汽、機車禁入市場

出入口管制、攤商全面實聯制

中和：

門牌單數：週三、五、日

門牌雙數：週二、四、六

部分路段汽、機車禁入市場

永和：

身分證尾數單號：週三、五、日

身分證尾數雙數(含0)：週二、四、六

汽、機車禁入市場

攤商全面實聯制

三重：

部分路段汽、機車禁入市場

採最大容留人數控管

新莊：

攤商退縮範圍

採小區域(巷弄內)停業

加強取締市場範圍汽機車違停

新店：

出入口管制機制，人潮多時「只出不進」

部分路段汽、機車禁入市場

身分證尾數單號：週三、五、日

身分證尾數雙數(含0)：週二、四、六

樹林：

部分路段汽、機車禁入市場

身分證尾數單號：週三、五、日

身分證尾數雙數(含0)：週二、四、六

淡水：

部分路段汽、機車禁入市場

身分證尾數單號：週三、五、日

身分證尾數雙數(含0)：週二、四、六

林口：

身分證尾數單號：週三、五、日

身分證尾數雙數(含0)：週二、四、六

部分市場最大容留人數控管

泰山：

設置出入口管制

加強取締違規（未戴口罩、群聚）攤販