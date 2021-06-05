快訊／市場人潮回溫恐群聚感染　柯文哲：6日起派警察管制人流

記者陳家祥／台北報導

台北市雖然疫情嚴重，但市府並未強制管理市場人流，僅在人潮較多的市場設置「市集即時影像監視器」，讓民眾自行判斷是否前往。但由於人潮開始湧現，「自治」似乎無效，柯文哲5日表示，一週採買2次，不能選那2次是禮拜六、禮拜天，並宣布，自明天開始，將用警察管制市場的人流。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

新冠肺炎疫情延燒，三級警戒施行已超過2週，陸續開始有民眾「關不住」上街，其中全國各地菜市場更是人潮回流，群聚風險大增。

針對市場人潮群聚問題，柯文哲表示，本來在後疫情白皮書就有再提倡電商跟物流，所以對於傳統市場，就長期發展來講，電商跟物流更達到經濟規模，從勞力密集走向資本密集、技術密集，這要長期計畫，我們本來就有再做。

柯文哲說，最近也發現，三級管制以後，大概從一些物流業的業績成長5倍，表示這還是目前時代的潮流，所以這種宅經濟、無現金交易，在疫情之後都會改變整個台灣。

「表面上物流業、電商成長5倍，長期而言要發展電商跟物流業，從勞力密集轉向資本密集跟技術密集。」柯文哲直言，人的習性也不是一下子就改，本來鼓勵大家一週只採買2次，「後來發現，跟你講一週採買2次，你不能選擇那2次是禮拜六、禮拜天」。

柯文哲說，濱江市場人很多，當然監視器還是會架起來，給大家出門前看一看，人少再去。不過通常是這樣，如果訴諸自動自發沒有效，從明天開始，我們就開始用警察管制市場的人流，怎麼做會再想一下，明天開始實施。