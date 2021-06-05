快訊／柯文哲宣布：北市打新冠肺炎疫苗免費

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市5日新增144例本土確診個案。針對施打疫苗的議題，柯文哲表示，以前打疫苗還要自費跟掛號，為了讓速率更快，「掛號費我們就不處理，所以在台北市打新冠肺炎疫苗就是免費」。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

根據指揮中心規定，民眾自費接種新冠疫苗所需的費用為掛號費、診察費、注射費等；疫苗費用則是免收。指揮中心也協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院 500元。此次柯文哲宣布，台北市民施打新冠肺炎疫苗免收掛號費。

北市府5日下午召開記者會，有記者問到，其他縣市都積極設立大規模疫苗接種站，台北市目前可能可能方向有哪裡？對此，柯文哲說，凡事要務實，坦白講，弄那麼大的場所也要有相對多的疫苗可以打，所以還是一樣，醫院第一線、健康中心第二線，「如果一下給50萬劑，每天要打10萬，當然就會啟用大型場館」，還是會用交通方便，如花博爭豔館、小巨蛋等，重點是交通要方便，必要設施開始規劃。

柯文哲說，第一線還是用醫院最方便，台大癌症醫院動線就規畫很好，只要補足人力，一天可以打到一千多人沒問題，用醫院既有設施是最方便，再來是健康中心門診部，最後才是啟動大型場館。不過還是這樣，有多少疫苗打多少疫苗，我們計劃都寫好，就看有多少疫苗。

另外，柯文哲也提到，預約的網站要先做，從現在開始，「台北市打疫苗應該都免費」，以前還要自費跟掛號，有的到每個醫院的掛號費又不一樣，會製造困擾，「所以台北市以後疫苗，為了讓速率更快，所以那掛號費我們就不處理，所以在台北市打新冠肺炎疫苗就是免費」。