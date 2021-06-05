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快訊／柯文哲宣布：北市打新冠肺炎疫苗免費

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市5日新增144例本土確診個案。針對施打疫苗的議題，柯文哲表示，以前打疫苗還要自費跟掛號，為了讓速率更快，「掛號費我們就不處理，所以在台北市打新冠肺炎疫苗就是免費」。

▲▼柯文哲。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

根據指揮中心規定，民眾自費接種新冠疫苗所需的費用為掛號費、診察費、注射費等；疫苗費用則是免收。指揮中心也協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院 500元。此次柯文哲宣布，台北市民施打新冠肺炎疫苗免收掛號費。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

北市府5日下午召開記者會，有記者問到，其他縣市都積極設立大規模疫苗接種站，台北市目前可能可能方向有哪裡？對此，柯文哲說，凡事要務實，坦白講，弄那麼大的場所也要有相對多的疫苗可以打，所以還是一樣，醫院第一線、健康中心第二線，「如果一下給50萬劑，每天要打10萬，當然就會啟用大型場館」，還是會用交通方便，如花博爭豔館、小巨蛋等，重點是交通要方便，必要設施開始規劃。

柯文哲說，第一線還是用醫院最方便，台大癌症醫院動線就規畫很好，只要補足人力，一天可以打到一千多人沒問題，用醫院既有設施是最方便，再來是健康中心門診部，最後才是啟動大型場館。不過還是這樣，有多少疫苗打多少疫苗，我們計劃都寫好，就看有多少疫苗。

另外，柯文哲也提到，預約的網站要先做，從現在開始，「台北市打疫苗應該都免費」，以前還要自費跟掛號，有的到每個醫院的掛號費又不一樣，會製造困擾，「所以台北市以後疫苗，為了讓速率更快，所以那掛號費我們就不處理，所以在台北市打新冠肺炎疫苗就是免費」。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

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